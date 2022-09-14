Артисты и художники встретятся на добрососедском фестивале «Владимирский LIVE»

Фестивалю «Владимирский LIVE. Территория культуры» как нельзя лучше подходит определение «добрососедский». С 23 по 25 сентября во дворах и на улицах Владимирского округа выступят не приезжие и никому не известные артисты, а местные знаменитости: актёры Театра им Ленсовета и «Субботы», «Кукфо», Karlsson Haus, «Ерундопель-театра», Филармонии джазовой музыки.



Организаторы пригласили художников, чьи работы выставляются в залах арт-центра «Пушкинская-10», сотрудников Музея Достоевского, Музея-квартиры актеров Самойловых, библиотеки им. Маяковского и работников многих других культурных центров города. Важно то, что всех гостей, хотя они и работают в разных точках, объединяет не только творческая профессия, но и прописка на территории Владимирского округа. Фестиваль и для них, и для обычных горожан — их соседей — попытка узнать друг друга получше и хотя бы немного сблизиться.

