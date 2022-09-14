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    Артисты и художники встретятся на добрососедском фестивале «Владимирский LIVE»

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    Флаг Владимирского округа
    Флаг Владимирского округа
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    Фестивалю «Владимирский LIVE. Территория культуры» как нельзя лучше подходит определение «добрососедский». С 23 по 25 сентября во дворах и на улицах Владимирского округа выступят не приезжие и никому не известные артисты, а местные знаменитости: актёры Театра им Ленсовета и «Субботы», «Кукфо», Karlsson Haus, «Ерундопель-театра», Филармонии джазовой музыки.

    Организаторы пригласили художников, чьи работы выставляются в залах арт-центра «Пушкинская-10», сотрудников Музея Достоевского, Музея-квартиры актеров Самойловых, библиотеки им. Маяковского и работников многих других культурных центров города. Важно то, что всех гостей, хотя они и работают в разных точках, объединяет не только творческая профессия, но и прописка на территории Владимирского округа. Фестиваль и для них, и для обычных горожан — их соседей — попытка узнать друг друга получше и хотя бы немного сблизиться.

    В программе праздника — прогулки по дворам и закоулкам, обсуждение местных легенд и тайн. В сквере на Загородном, 38, в завершающий день, 25 сентября, в 12.00 начнётся гала-концерт музыкантов. На площадке целый день будут проходить творческие мастер-классы. В дни праздника организаторы определят точки для буккроссинга — обмена ненужными книгами и благотворительного сбора одежды для нуждающихся.

    Подробности о «Владимирский LIVE. Территория культуры» — в группе округа «ВКонтакте». Вход свободный, но на часть событий — по регистрации. 6+

    «Фонтанка.ру»

    Флаг Владимирского округа
    Флаг Владимирского округа

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