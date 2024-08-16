Настоящее испытание. Почему петербуржцы все лето внепланово остаются без горячей воды

Фото: Игорь Иванко / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Петербуржцы, неделями сидящие без горячей воды, стучатся во все двери в попытках ее вернуть. В редакцию «Фонтанки» практически ежедневно поступают жалобы из разных районов города: Калининского, Фрунзенского, Центрального, Приморского, Выборгского и других. Не остались в стороне Мурино и Новое Девяткино.



«Фонтанка», родная, помогите. Мы уже не знаем, куда писать и куда обратиться. Писали в ЖЭК, на «Госуслуги», в аварийку. Везде звонили. И толку нет. Дело в том, что у нас уже почти как МЕСЯЦ нет горячей воды. Адрес: 10-я Советская , дом 19 . Нас все посылают <...> и отвечают: «Ждите». На улице разрыли ямы, типа что-то происходит. Но. Там ни разу ни единого человека рядом никто не видел. Только тротуар весь перегородили», — написала 10 августа в редакционный чат-бот петербурженка Виктория.



«У нас в Кировском районе уже месяц не дают горячую воду. 4 июля планово отключили, должны были дать 18 июля . Сегодня 3 августа , уже целый месяц мы живем без горячей воды. На звонки с вопросами о том, когда ее дадут, кормят завтраками. У нашего дома, как оказалось, начали что-то делать только сегодня», — рассказала «Фонтанке» Ангелина.



Только за август в редакцию поступило 18 подобных сообщений, в основном из Центрального, Калининского и Фрунзенского районов. Жители областного Мурино также жаловались, что в одном из ЖК не вернули горячую воду в обещанный срок. А жильцы дома на Туристской улице, 30 , к.2, в Приморском районе после недельного отключения узнали, что аварийный участок трубопровода, который обеспечивал горячей водой их дом, якобы бесхозный и никто не может его отремонтировать.

«Жалобы я писала уже везде. Все молчат. Это отвратительно. Я многодетная мать четверых детей, живу в Санкт-Петербурге, работаю и плачу налоги, плачу вовремя за коммунальные услуги (а услуги, прошу заметить, очень сомнительного качества)», — поделилась с «Фонтанкой» жительница дома на Туристской Наталья.



Жители новостройки «Полис на Комендантском» сообщали об отсутствии и горячей, и холодной воды. С такой же проблемой столкнулись петербуржцы в Колпинском районе, на Караваевской, д. 2, к. 1 .

«Отсутствует третий день холодная и горячая вода по стояку. Когда появится — информации нет. Ладно, горячей нет, но когда холодной — ни приготовить поесть, ни сходить в туалет, ни помыть посуду, ни постирать. В ответ на звонок диспетчер только соболезнует», — рассказал «Фонтанке» Александр.



На портале «Наш Санкт-Петербург» в августе регистрировали по 30–40 жалоб в день на отсутствие горячей воды или ее плохое качество. Так, 14 августа была принята к рассмотрению 31 жалоба , 12 августа — 38. В лидерах — Центральный, Выборгский, Приморский районы. Есть сообщения из Красногвардейского, Калининского, Московского, Пушкинского.



В июле волнами поступали сигналы об отсутствии горячей воды в Василеостровском и Фрунзенском районах. По совокупности жалоб «Фонтанка» писала об этом 10, 12, 16, 19 и 22 июля . «Теплосеть Санкт-Петербурга» каждый раз объясняла внеплановое отсутствие горячей воды устранением дефектов, обнаруженных в ходе гидравлических испытаний.

Даже после длительных плановых отключений на некоторых адресах случались коммунальные аварии. Например, на Моисеенко, 16 , отключали горячую воду на 10 суток , с 15 по 25 июля , и уже 5 августа кипятком залило подвал этого дома, мастерам вновь пришлось взяться за работу. Аналогичная ситуация сложилась в доме на Литейном, 24 : после десятидневного отключения воды там начались подтопления подвала кипятком одно за другим.



Масштабные испытания и «залповая» реконструкция

Весной «Теплосеть Санкт-Петербурга» и ГУП «ТЭК СПб», которые обслуживают большую часть труб горячего водоснабжения в городе, анонсировали масштабные проверки сетей и ремонт ключевых объектов. За лето планировали провести гидравлические испытания в общей сложности на 7400 километрах труб, которые обеспечивают горячей водой 15,5 тысячи зданий.

Как показала практика, во многих случаях трубы тестировали не раз. В августе повторные испытания проводили в Василеостровском, Выборгском, Калининском, Красногвардейском, Фрунзенском, Московском и Невском районах. «Теплосеть Санкт-Петербурга» к середине августа провела 29 гидравлических испытаний, из них девять — повторные. Как сообщают в пресс-службе компании, к концу лета проведут еще три испытания: в Центральном, Адмиралтейском и Кировском районах. В 2023 году было на шесть гидравлических испытаний меньше, чем запланировано в 2024-м (26 против 32).



Принципиальное отличие этого лета от прошлого и многих предыдущих состоит в том, что впервые большую часть испытаний в Петербурге проводят городские предприятия: в конце 2023 года «Теплосеть Санкт-Петербурга» перешла в собственность ГУП «ТЭК», а структуры «Газпрома» вышли из ее капитала. До этого в течение многих лет Смольный жаловался на низкие темпы реконструкции сетей и их высокий износ именно в зоне «Теплосети» по сравнению с ГУП «ТЭК». Правительство пыталось постепенно наращивать эти темпы, делая акционерные вклады в «Теплосеть», но в итоге выкупило весь контрольный пакет акций целиком. Теперь подавляющая часть теплосетей города — под контролем администрации, как и их ремонт и реконструкция.



«Увеличение количества повторных гидравлических испытаний связано с увеличением количества дефектов на крупных магистральных и распределительных сетях, которые невозможно проверить никаким другим путем», — отмечают в пресс-службе «Теплосети».

Повторные испытания проводят на участках, где есть сети старше 25 лет и где были обнаружены дефекты после первичных испытаний. Тщательные проверки и ремонт приводят к постепенному снижению количества дефектов. Так, в Василеостровском районе в 2024 год у выявили 132 дефекта (год назад было 143). В Центральном районе — 135 дефектов (против 136). Во Фрунзенском районе — 178 вместо 194.

ГУП «ТЭК СПб» в течение лета проводил также профилактический ремонт 256 котельных и 233 центральных тепловых пунктов. «Теплосеть» занималась ремонтом 87 тепловых пунктов.

Этим летом стало известно, что «Теплосеть» займется «залповой реконструкцией» по примеру ГУП «ТЭК»: трубы будут менять сразу большими объемами, а не заниматься точечным латанием дыр. ГУП «ТЭК» уже опробовало такую тактику на Пушкинском и Колпинском районах, что привело к значительному уменьшению количества дефектов (на 35%).



Списки адресов, по которым необходимо провести ремонт, составляют с учетом степени износа трубопроводов, частоты и количества повреждений, технологической и социальной значимости объектов.

«Подчеркнем: ремонтные работы проводятся без массовых отключений горячего водоснабжения. Подача тепла в здания осуществляется по двум трубопроводам: подающему и обратному. При ремонтных работах на одном из них подача горячей воды осуществляется по второму. «Теплосеть» всегда своевременно направляет управляющим компаниям уведомления о таком подключении жителей на период проведения работ», — говорят в пресс-службе «Теплосети Санкт-Петербурга».

Компания намерена обновить 500 километров трубопроводов за четыре года (до конца 2028-го ). В этом году «Теплосеть» начнет работы на 40 объектах , общая протяженность сетей которых составляет 142 километра . На Васильевском острове планируют реконструировать 600 метров распределительной сети на 2-й и 3-й линиях В.О., почти 1700 метров сети «Кораблестроителей» (окончание работ с учетом благоустройства — конец 2025 года ). В Московском районе реконструируют почти 5,5 километра сети «Алтайская», в Адмиралтейском районе — 1 160 метров тепломагистрали «Куйбышевская», во Фрунзенском районе — больше 1 180 метров распределительной сети «Пражская» (в срок до четвертого квартала 2025 года ).



Общая логика заключается в том, что лучше тщательно всё проверить и заменить трубы в проблемных местах в теплое время года, чем заниматься экстренным устранением аварий зимой. В январе 2024-го петербуржцы сталкивались с отключениями горячей и холодной воды в Петроградском, Адмиралтейском, Центральном, Фрунзенском, Московском, Калининском, Приморском, Красногвардейском, Кировском районах города. В январе 2023-го разом остались без горячей воды 86 домов на Васильевском острове. Коммунальщики стараются предотвратить повторение подобных историй.

Отключать надолго — законно?

Год назад депутаты Госдумы предлагали сократить сроки плановых отключений горячей воды до трёх дней: ведь мы живем в мире современных технологий. Предполагалось, что первопроходцем в этом деле станет Москва, следующим за ней мог стать Петербург. Однако коммунальщики заверили «Фонтанку», что в большинстве районов нашего города провести все необходимые работы в столь короткий срок невозможно. Инициатива депутатов так и осталась на уровне красивых слов.



СанПиН 2.1.3684–21 не регламентирует допустимый период отключения горячего водоснабжения. Действовавший ранее документ устанавливал ограничение в 14 суто к. Осенью 2022 года Минстрой опубликовал разъяснение со ссылкой на правила и нормы эксплуатации жилищного фонда, где указал, что по-прежнему рекомендуемый срок ремонта, связанный с отключением горячей воды, — две недели. Абонента должны предупредить не менее чем за сутки до отключения. Однако если ремонт труб капитальный, то срок может быть дольше.



Верховный суд России в ответ на иск одного из граждан в 2017 году постановил, что регулярные длительные отключения горячей воды не нарушают прав граждан и органы местного самоуправления не должны искать другие способы обеспечения их водой, если период ее отсутствия не превышает законно допустимый.

