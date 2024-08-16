Настоящее испытание. Почему петербуржцы все лето внепланово остаются без горячей воды

Петербуржцы, неделями сидящие без горячей воды, стучатся во все двери в попытках ее вернуть. В редакцию «Фонтанки» практически ежедневно поступают жалобы из разных районов города: Калининского, Фрунзенского, Центрального, Приморского, Выборгского и других. Не остались в стороне Мурино и Новое Девяткино.
«Фонтанка», родная, помогите. Мы уже не знаем, куда писать и куда обратиться. Писали в ЖЭК, на «Госуслуги», в аварийку. Везде звонили. И толку нет. Дело в том, что у нас уже почти как МЕСЯЦ нет горячей воды. Адрес:
«У нас в Кировском районе уже месяц не дают горячую воду.
Только за август в редакцию поступило
«Жалобы я писала уже везде. Все молчат. Это отвратительно. Я многодетная мать четверых детей, живу в Санкт-Петербурге, работаю и плачу налоги, плачу вовремя за коммунальные услуги (а услуги, прошу заметить, очень сомнительного качества)», — поделилась с «Фонтанкой» жительница дома на Туристской Наталья.
Жители новостройки «Полис на Комендантском» сообщали об отсутствии и горячей, и холодной воды. С такой же проблемой столкнулись петербуржцы в Колпинском районе, на Караваевской,
«Отсутствует третий день холодная и горячая вода по стояку. Когда появится — информации нет. Ладно, горячей нет, но когда холодной — ни приготовить поесть, ни сходить в туалет, ни помыть посуду, ни постирать. В ответ на звонок диспетчер только соболезнует», — рассказал «Фонтанке» Александр.
На портале «Наш Санкт-Петербург» в августе регистрировали по
В июле волнами поступали сигналы об отсутствии горячей воды в Василеостровском и Фрунзенском районах. По совокупности жалоб «Фонтанка» писала об этом 10, 12, 16, 19 и
Даже после длительных плановых отключений на некоторых адресах случались коммунальные аварии. Например, на
Масштабные испытания и «залповая» реконструкция
Весной «Теплосеть Санкт-Петербурга» и ГУП «ТЭК СПб», которые обслуживают большую часть труб горячего водоснабжения в городе, анонсировали масштабные проверки сетей и ремонт ключевых объектов. За лето планировали провести гидравлические испытания в общей сложности на
Как показала практика, во многих случаях трубы тестировали не раз. В августе повторные испытания проводили в Василеостровском, Выборгском, Калининском, Красногвардейском, Фрунзенском, Московском и Невском районах. «Теплосеть Санкт-Петербурга» к середине августа провела
Принципиальное отличие этого лета от прошлого и многих предыдущих состоит в том, что впервые большую часть испытаний в Петербурге проводят городские предприятия: в конце
«Увеличение количества повторных гидравлических испытаний связано с увеличением количества дефектов на крупных магистральных и распределительных сетях, которые невозможно проверить никаким другим путем», — отмечают в пресс-службе «Теплосети».
Повторные испытания проводят на участках, где есть сети старше
ГУП «ТЭК СПб» в течение лета проводил также профилактический ремонт
Этим летом стало известно, что «Теплосеть» займется «залповой реконструкцией» по примеру ГУП «ТЭК»: трубы будут менять сразу большими объемами, а не заниматься точечным латанием дыр. ГУП «ТЭК» уже опробовало такую тактику на Пушкинском и Колпинском районах, что привело к значительному уменьшению количества дефектов (на 35%).
Списки адресов, по которым необходимо провести ремонт, составляют с учетом степени износа трубопроводов, частоты и количества повреждений, технологической и социальной значимости объектов.
«Подчеркнем: ремонтные работы проводятся без массовых отключений горячего водоснабжения. Подача тепла в здания осуществляется по двум трубопроводам: подающему и обратному. При ремонтных работах на одном из них подача горячей воды осуществляется по второму. «Теплосеть» всегда своевременно направляет управляющим компаниям уведомления о таком подключении жителей на период проведения работ», — говорят в пресс-службе «Теплосети Санкт-Петербурга».
Компания намерена обновить 500 километров трубопроводов за четыре года (до конца
Общая логика заключается в том, что лучше тщательно всё проверить и заменить трубы в проблемных местах в теплое время года, чем заниматься экстренным устранением аварий зимой. В январе
Отключать надолго — законно?
Год назад депутаты Госдумы предлагали сократить сроки плановых отключений горячей воды до трёх дней: ведь мы живем в мире современных технологий. Предполагалось, что первопроходцем в этом деле станет Москва, следующим за ней мог стать Петербург. Однако коммунальщики заверили «Фонтанку», что в большинстве районов нашего города провести все необходимые работы в столь короткий срок невозможно. Инициатива депутатов так и осталась на уровне красивых слов.
СанПиН 2.1.3684–21 не регламентирует допустимый период отключения горячего водоснабжения. Действовавший ранее документ устанавливал ограничение в
Верховный суд России в ответ на иск одного из граждан в