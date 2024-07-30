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    «Прям карма какая-то». В подвале дома Мурузи снова потоп

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    Во вторник, 30 июля, подвал исторического дома Мурузи на Литейном проспекте вновь затопило. Местные жители продолжают жаловаться на пар из подвала, отключение холодной и горячей воды и бездействие коммунальных служб.

    Читатели «Фонтанки» поделились очередным видео потопа. В этот раз горячая вода заполняет подвал девятой парадной. Пар выходит из подвальной двери и заполняет пространство на лестничной клетке. К тому же утром сегодняшнего дня в квартирах жителей не шла ни горячая, ни холодная вода.

    читатель «Фонтанки»

    «В 9-м подъезде (слева от арки) из подвала шпарит кипяток. Ну ничего не поменялось. Опять прорыв — ну прям карма какая-то», — делится житель дома Мурузи.

    К слову, коммунальными пробелами в доме Мурузи, где жил поэт Иосиф Бродский, уже заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он затребовал доклад о ходе проверки содержания дома, который является объектом культурного наследия. Но проблема с коммуникациями в подвале дома пока не решается.

    Как сообщили «Фонтанке» в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», после поступления информации о парении в подвале в исторический дом была направлена бригада. Приехав на место, специалисты обнаружили, что по части теплосети проблем нет.

    «Фонтанка», в свою очередь, задала вопрос о происходящем директору ЖКС №1 Центрального района Александру Зуеву. Руководитель УК заявил, что ни о каком кипятке в подвале не может быть и речи: «Я там был сегодня утром. Ничего не было». Однако кадры, снятые утром в историческом доме Мурузи, говорят об обратном.

    «Фонтанка»

    Напомним, что горячую воду в доме 25 на Литейном проспекте планово отключили 15 июля. Ее не было, как положено, 10 суток, и подача возобновилась 25 июля. Но с последствиями: подвалы начало топить. Сначала подтопление случилось в субботу, 27 июля. После чего повторилось в воскресенье и сегодня, 30 июля.

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    ПотопЖКСКоммунальная авария
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