«Ждем, когда дом рухнет». Под домом Мурузи продолжает бить горячий источник

Ситуация с подвалом знаменитого дома Мурузи в центре Петербурга становится все более устрашающей. В подвале все так же бьет кипяток, коммунальные службы пока ничего не могут с этим сделать. Жильцы с ужасом ждут, что у архитектурного памятника начнут трещать стены. 27 июля «Фонтанка» получила новые кадры.
На них видно, что вода продолжает прибывать, несмотря на установленные насосы. Подвал дома превратился в баню, где не видно ничего из-за плотной завесы пара.
читатель «Фонтанки»
«ЖКС аварийкой перекрыло в одном помещении задвижку. Сказало, что воду можете и сами откачать. Оказалось, горячая вода фигачит из-под земли не в ИТП, а в тайном каком-то подземелье. Уже неслабым гейзером... Ждём, когда дом рухнет. Вызвали МЧС», — пишут местные жители.
На данный момент перед коммунальщиками и управляющей компанией стоит задача понять, откуда происходит вытекание, сказал «Фонтанке» источник, знакомый с ситуацией.