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    «Ждем, когда дом рухнет». Под домом Мурузи продолжает бить горячий источник

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    Ситуация с подвалом знаменитого дома Мурузи в центре Петербурга становится все более устрашающей. В подвале все так же бьет кипяток, коммунальные службы пока ничего не могут с этим сделать. Жильцы с ужасом ждут, что у архитектурного памятника начнут трещать стены. 27 июля «Фонтанка» получила новые кадры.

    На них видно, что вода продолжает прибывать, несмотря на установленные насосы. Подвал дома превратился в баню, где не видно ничего из-за плотной завесы пара.

    читатель «Фонтанки»

    «ЖКС аварийкой перекрыло в одном помещении задвижку. Сказало, что воду можете и сами откачать. Оказалось, горячая вода фигачит из-под земли не в ИТП, а в тайном каком-то подземелье. Уже неслабым гейзером... Ждём, когда дом рухнет. Вызвали МЧС», — пишут местные жители.

    На данный момент перед коммунальщиками и управляющей компанией стоит задача понять, откуда происходит вытекание, сказал «Фонтанке» источник, знакомый с ситуацией.

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