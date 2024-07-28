«Ждем, когда дом рухнет». Под домом Мурузи продолжает бить горячий источник

Ситуация с подвалом знаменитого дома Мурузи в центре Петербурга становится все более устрашающей. В подвале все так же бьет кипяток, коммунальные службы пока ничего не могут с этим сделать. Жильцы с ужасом ждут, что у архитектурного памятника начнут трещать стены. 27 июля «Фонтанка» получила новые кадры.



На них видно, что вода продолжает прибывать, несмотря на установленные насосы. Подвал дома превратился в баню, где не видно ничего из-за плотной завесы пара.

