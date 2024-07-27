    Сейчас

    +27˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +27˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 28

    2 м/с, ю-з

    760мм

    50%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd85.57eur93.26

    «Дали горячую воду. И теперь плывем». В доме Мурузи в центре Петербурга затопило подвал

    1641
    2 комментария

    Дом Мурузи на Литейном проспекте, где жил поэт Иосиф Бродский, затопило. Вода в подвале исторического дома появилась через день после включения горячего водоснабжения.

    ПоделитьсяПоделиться

    Фотографиями подтопленного подвала поделился читатель «Фонтанки» в субботу, 27 июля. На кадрах виден немаленький уровень воды в помещении с инженерными коммуникациями. В темно-коричневой жидкости плавает мусор, веники и швабры.

    «Дали горячую воду. И теперь плывем», — пишет житель дома № 24 на Литейном проспекте.

    Как стало известно «Фонтанке», подтопление произошло 26 июля, в тот же день УК отправила заявку в «Теплосеть». В ЖКС пообещали, что потоп устранят, но начались ли уже работы — неизвестно.

    По данным ГИС ЖКХ, горячую воду в доме Мурузи планово отключили 15 июля. Ее не было, как положено, 10 суток, и подача возобновилась 25 июля. Однако с последствиями.

    Ранее «Фонтанка» рассказала, как во Фрунзенском районе после планового отключения вода так и не появилась. Жители района устали мыться в тазике и не понимают, почему так происходит.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЗатоплениеДом Мурузи
    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close