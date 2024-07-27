«Дали горячую воду. И теперь плывем». В доме Мурузи в центре Петербурга затопило подвал

Дом Мурузи на Литейном проспекте, где жил поэт Иосиф Бродский, затопило. Вода в подвале исторического дома появилась через день после включения горячего водоснабжения.
Фотографиями подтопленного подвала поделился читатель «Фонтанки» в субботу,
«Дали горячую воду. И теперь плывем», — пишет житель дома
Как стало известно «Фонтанке», подтопление произошло
По данным ГИС ЖКХ, горячую воду в доме Мурузи планово отключили
Ранее «Фонтанка» рассказала, как во Фрунзенском районе после планового отключения вода так и не появилась. Жители района устали мыться в тазике и не понимают, почему так происходит.