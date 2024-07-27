«Дали горячую воду. И теперь плывем». В доме Мурузи в центре Петербурга затопило подвал

Дом Мурузи на Литейном проспекте, где жил поэт Иосиф Бродский, затопило. Вода в подвале исторического дома появилась через день после включения горячего водоснабжения.

Фотографиями подтопленного подвала поделился читатель «Фонтанки» в субботу, 27 июля . На кадрах виден немаленький уровень воды в помещении с инженерными коммуникациями. В темно-коричневой жидкости плавает мусор, веники и швабры.

Как стало известно «Фонтанке», подтопление произошло 26 июля , в тот же день УК отправила заявку в «Теплосеть». В ЖКС пообещали, что потоп устранят, но начались ли уже работы — неизвестно.

По данным ГИС ЖКХ, горячую воду в доме Мурузи планово отключили 15 июля . Ее не было, как положено, 10 суток, и подача возобновилась 25 июля. Однако с последствиями.

Ранее «Фонтанка» рассказала, как во Фрунзенском районе после планового отключения вода так и не появилась. Жители района устали мыться в тазике и не понимают, почему так происходит.