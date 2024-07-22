«Мы без горячей воды уже ровно 3 недели». Жители Фрунзенского района устали мыться в тазике

Жители Фрунзенского района Петербурга не получили вовремя горячую воду после планового летнего отключения. На Бухарестской улице и Дунайском проспекте воду должны были дать еще 15 июля, однако она до сих пор не появилась.

Как сообщили «Фонтанке» 23 июля жители дома на Бухарестской, 66, вода, которая течет из крана, имеет непонятный цвет и не самый приятный запах. Кроме того, петербуржцы отметили, что «горячая вода на самом деле ни разу не горячая и кое-как с переменным давлением подается по обратному трубопроводу без циркуляции». Почему так происходит — местные жители не понимают. Однако им ежедневно приходят уведомления на портале «Наш Санкт-Петербург» о продлении отключения воды.