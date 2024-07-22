«Мы без горячей воды уже ровно 3 недели». Жители Фрунзенского района устали мыться в тазике

Жители Фрунзенского района Петербурга не получили вовремя горячую воду после планового летнего отключения. На Бухарестской улице и Дунайском проспекте воду должны были дать еще 15 июля, однако она до сих пор не появилась.
Как сообщили «Фонтанке» 23 июля жители дома на Бухарестской, 66, вода, которая течет из крана, имеет непонятный цвет и не самый приятный запах. Кроме того, петербуржцы отметили, что «горячая вода на самом деле ни разу не горячая и кое-как с переменным давлением подается по обратному трубопроводу без циркуляции». Почему так происходит — местные жители не понимают. Однако им ежедневно приходят уведомления на портале «Наш Санкт-Петербург» о продлении отключения воды.
«После планового двухнедельного отключения вода должна была появиться 15 июля, но не появилась. Таким образом, мы без горячей воды уже ровно три недели», — пишет местная жительница Виктория.
С подобной ситуацией столкнулись жители дома на Дунайском проспекте, 36. Там горячей воды нет 22-й день. Петербуржцам также приходят уведомления на портале о ежедневном продлении.
В пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» пояснили, что на данный момент специалисты ремонтируют 7 ненадежных участков по адресам: улица Турку, дом 2, улица Бухарестская, дом 152, корпус 3, улица Будапештская, дом 3, корпус 2, дом 9, корпус 1, дом 86, корпус 1 и дом 110/23, улица Ярослава Гашека, дом 9, корпус 1. В предприятии пообещали, что в течение дня дефекты будут устранены, а циркуляция будет восстановлена в 41 здании, находящемся в зоне перечисленных улиц.
Кроме того, в «Теплосети» рассказали, что обеспечение горячим водоснабжением жителей зависит от управляющих организаций. Им в свою очередь уже направлено соответствующее уведомление о подключении жителей к системе ГВС.
Ранее 16 июля читатели «Фонтанки» уже жаловались на проблемы с горячей водой, которую не могут дать вовремя во Фрунзенском районе. Тогда в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» заявили, что специалисты в усиленном режиме ремонтируют дефекты, которые были выявлены в рамках гидравлических испытаний в ходе подготовки к отопительному сезону. Их планировали устранить в течение дня, а водоснабжение восстановить.