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    Жители Фрунзенского района пожаловались на жизнь без горячей воды. «Теплосеть» рассказала, когда устранят неполадки

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    4 комментария

    Жители Фрунзенского района пожаловались на отсутствие горячей воды, которую должны были дать в дома еще 15 июля. В пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» «Фонтанке» прокомментировали, что дефекты планируется устранить в течение 16 июля.

    «Горячую воду должны были дать 15.07.2024 после двухнедельного отсутствия, но ее нет. Ни ЖКС, ни «Теплосеть» не дают никаких сроков для устранения неполадок. Подача горячей воды отсутствует у половины района», — с таким сообщением в редакцию обратилась петербурженка Дарья.

    В «Теплосети» сообщили, что специалисты в усиленном режиме ремонтируют дефекты, которые были выявлены в рамках гидравлических испытаний в ходе подготовки к отопительному сезону.

    «Сегодня устранение технологических нарушений идет по адресам, где нет технической возможности обеспечить потребителей ГВС по одному из трубопроводов. В зону этих работ входят: Альпийский переулок, дома 15, корпус 2, 17, 19, Купчинская улица, дом 17, корпуса 1, 2 и 4, Дунайский проспект, дом 38, корпус 1, и Будапештская улица, дом 2. В течение дня дефекты будут устранены, циркуляция восстановлена», — добавили в организации.

    Также «Теплосеть» пояснила, что система состоит из двух труб — прямого и обратного теплоснабжения дома. И когда ремонтируют один «путь», горячую воду можно подавать по второму. «Управляющим компаниям было направлено уведомление об обеспечении жителей горячим водоснабжением по одному из трубопроводов, также теплоэнергетики обратились к УК с просьбой в случае отсутствия давления или циркуляции незамедлительно сообщать АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» для принятия неотложных мер, связанных с ограничением ГВС», — добавили в организации.

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    Теплосеть Санкт-ПетербургаГорячая водаФрунзенский район
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    Комментарии 4

    люблю жизнь16 Июл 2024 в 20:45
    Теплосеть врет. Нашего адреса нет в их списках, тем не менее воды нет тоже. Жкс и теплосеть скидывают ответственность друг на друга, и это замкнутый круг.
    Сначала они врали, что нет давления, но как его может не быть, если из «горячего» крана течет холодная вода? Есть давление, температуру поддайте!
    +1−0
    Эд Хэммет16 Июл 2024 в 20:39
    Это пока ещё цветочки. Мы не знаем, какая будет в этом году зима, а нормальной подготовки нет. Если вдарят морозы, то увидим "ягодки".
    +1−0
    striz716 Июл 2024 в 20:27
    Шел 21 век... В Петербурге отключают воду на 2 недели, что не мешает потом в течении сезона латать дыры раз за разом в местах, где латали накануне. Стыдно должно быть Беглову и Ко, но нет. Знай себе ленточки перерезает 8 сын.
    +3−0
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