Жители Фрунзенского района пожаловались на жизнь без горячей воды. «Теплосеть» рассказала, когда устранят неполадки

Жители Фрунзенского района пожаловались на отсутствие горячей воды, которую должны были дать в дома еще 15 июля. В пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» «Фонтанке» прокомментировали, что дефекты планируется устранить в течение 16 июля. «Горячую воду должны были дать 15.07.2024 после двухнедельного отсутствия, но ее нет. Ни ЖКС, ни «Теплосеть» не дают никаких сроков для устранения неполадок. Подача горячей воды отсутствует у половины района», — с таким сообщением в редакцию обратилась петербурженка Дарья.

В «Теплосети» сообщили, что специалисты в усиленном режиме ремонтируют дефекты, которые были выявлены в рамках гидравлических испытаний в ходе подготовки к отопительному сезону.



«Сегодня устранение технологических нарушений идет по адресам, где нет технической возможности обеспечить потребителей ГВС по одному из трубопроводов. В зону этих работ входят: Альпийский переулок, дома 15, корпус 2, 17, 19, Купчинская улица, дом 17, корпуса 1, 2 и 4, Дунайский проспект, дом 38, корпус 1, и Будапештская улица, дом 2. В течение дня дефекты будут устранены, циркуляция восстановлена», — добавили в организации.

