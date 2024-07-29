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    Бастрыкин заинтересовался содержанием дома Мурузи. Подвал объекта культурного наследия затопило

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    Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин 28 июля затребовал доклад о ходе проверки содержания объекта культурного наследия в Санкт-Петербурге. Речь в пресс-релизе ведомства идет о бывшем доходном доме князя А.Д. Мурузи на Литейном проспекте, где жил поэт Иосиф Бродский.

    Ранее «Фонтанка» сообщила, что в в подвале исторического дома через день после включения горячего водоснабжения появилась вода. Дело было в субботу, 27 июля, но день спустя ситуация стала еще более устрашающей: все так же бьет кипяток, коммунальные службы ничего не могут с этим сделать, а жильцы с ужасом ждут, что у архитектурного памятника начнут трещать стены.

    «В СМИ и соцмедиа сообщается, что в бывшем доходном доме князя А.Д. Мурузи затопило подвал», сказано в заявлении Следкома. «Коммунальные службы не могут справиться со сложившейся ситуацией. Местные жители опасаются за состояние здания, которое имеет историческую ценность».

    В связи с этим следственными органами будет организована процессуальная проверка, а и.о. руководителя ГСУ СК России по Петербургу Олегу Бобкову поручено доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах.

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    Дом МурузиАлександр БастрыкинСледкомСКДокладПредседатель Следственного комитетаОбъект культурного наследияПодвал затопило
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