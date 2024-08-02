«В парадной парилка». Жители дома на улице Моисеенко в центре Петербурга неделю живут с парящим подвалом

Как сообщили «Фонтанке» местные жители 1 августа, в подвале дореволюционного дома образовалась настоящая парилка. Но с прошлой пятницы ни одна служба проблему так и не решила. Петербуржцы отметили, что «с каждым днем ситуация хуже, вода так и идет, а аварийная так и не приходит».



«В нашем доме по адресу: ул. Моисеенко, 16 лит. Б с пятницы уже почти неделю в подвале льется кипяток, в парадной парилка, двери нараспашку. Выдержит ли фундамент, не размоет, а будет ли потом кто-то эту воду откачивать — неясно и очень грустно, из самого окна «Невская ратуша» видна, а в соседнем дворе такой кошмар», — рассказывает жительница дома.