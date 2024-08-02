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    «В парадной парилка». Жители дома на улице Моисеенко в центре Петербурга неделю живут с парящим подвалом

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    Как сообщили «Фонтанке» местные жители 1 августа, в подвале дореволюционного дома образовалась настоящая парилка. Но с прошлой пятницы ни одна служба проблему так и не решила. Петербуржцы отметили, что «с каждым днем ситуация хуже, вода так и идет, а аварийная так и не приходит».

    «В нашем доме по адресу: ул. Моисеенко, 16 лит. Б с пятницы уже почти неделю в подвале льется кипяток, в парадной парилка, двери нараспашку. Выдержит ли фундамент, не размоет, а будет ли потом кто-то эту воду откачивать — неясно и очень грустно, из самого окна «Невская ратуша» видна, а в соседнем дворе такой кошмар», — рассказывает жительница дома.

    читатель «Фонтанки»

    Как рассказали «Фонтанке» в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» 2 августа, причина потопа в ненадежном участке тепловой сети. Утром «Теплосеть» отправила в подвал дома бригаду, которая устранит проблему. Пообещали, что ремонт участка завершится до конца дня.

    «В пятницу, 2 августа, аварийно-ремонтная бригада приступила к ремонту. Работы будут завершены в течение дня», — рассказали в «Теплосети».

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    Отметим, что горячую воду в доме № 16 на улице Моисеенко планово отключили 15 июля. Ее не было, как положено, 10 суток, и подача возобновилась 25 июля.

    Добавим, что летом петербуржцы периодически сталкиваются с потопом в подвальных помещениях. Так, на подтопление уже не раз жаловались жители исторического дома Мурузи, где жил поэт Иосиф Бродский.

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