А нам точно летом надо воду отключать? На вопрос из тазика в Петербурге отвечают: точно

Фото: ИТАР-ТАСС/ Григорий Тамбулов Поделиться Поделиться





В Госдуме заговорили о том, что отключать горячую воду на две недели во время летних испытаний — это слишком. Даже 4 дня — перебор. Флагманом трехдневной реформы предложили сделать Москву. «Фонтанка» выяснила, есть ли место Петербургу в этой эскадре.





Свое предложение вице-спикер думы Борис Чернышов 8 июня опубликовал в телеграм-канале. По словам депутата, он направил письмо главе Минстроя Иреку Файзуллину, где спросил: а вообще есть факторы, которые не позволяют отключать горячую воду летом максимум на трое суток. Вопрос, по его словам, актуальный: москвичам пришлось встречать летнее похолодание без возможности нормально помыться — и помыть.



«Убежден, что современные технологии позволяют за три дня провести ежегодный ремонт и профилактику систем водоснабжения в конкретном доме или районе. Предлагаю не откладывая, уже этим летом, обязать коммунальные службы не отключать горячую воду больше чем на три дня. Первопроходцем на этом пути должна стать Москва как самый богатый город России с наилучшим состоянием коммунальной инфраструктуры», — пишет Чернышов.



Имя «второпроходца» не называется: по богатству, вроде бы, должен быть Петербург, по состоянию сетей и котельных — вопрос. Проблемы у городов общие, и про похолодание во время летней профилактики они оба могут поддержать разговор. Сезон испытаний начался в мае и идет прямо сейчас. С одной стороны, радует, что в последние годы теплоэнергетики исправно публикуют графики отключений на своих сайтах. С другой — угнетает, что там по-прежнему можно запросто наткнуться на 2-недельные интервалы.



Найти свой дом в графиках отключения горячей воды можно по адресам:

АО «Теплосеть СПб»

ГУП «ТЭК СПб»

ООО «Петербургтеплоэнерго»

ООО «Теплоэнерго» На недавнем заседании городского правительства энергетики отчитались: почти половина горожан (47%) будут обходиться этим летом без горячей воды от 11 до 14 дней. 27% — от 5 до 10 дней. И лишь 26% со скрипом попадают в московскую утопию — от 1 до 4 дней.



«В летнем периоде будут проведены планово-профилактические ремонты на всех теплоисточниках и почти 700 гидравлических испытаний тепловых сетей, — сообщили «Фонтанке» в комитете по энергетике. — В мегаполисе с централизованной системой теплоснабжения при отсутствии резервирования полностью отказаться от отключения горячей воды не представляется возможным. Сокращение согласованных сроков отключения на отдельных участках теплосетей может привести к ухудшению качества их подготовки к отопительному сезону и увеличению повреждаемости в зимний период».



Согласно СанПиН 2.1.4.2496–09, отключение систем горячего водоснабжения не должно превышать 14 суток — это, собственно, единственное ограничение. Но Минстрой еще в 2017 году обещал понизить его до 7 суток, в 2022–2025 годах выйти на 2-дневные отключения. В Петербурге тоже говорят о постепенном сокращении длительных интервалов, но на самом деле тенденция обратная. В прошлом году в 4-дневный промежуток проскочили аж 31% жителей, а в условно двухнедельном было лишь 43%.



Большую часть петербургской теплоэнергетики делят между собой городской ТЭК и газпромо-городская «Теплосеть» с главным акционером-генератором в лице ТГК-1. Уже общим место стало смольнинское утверждение: трубы «Теплосети» в худшем состоянии, чем у ГУП «ТЭК», а собственники вкладывают в реконструкцию меньше средств, чем бюджет (да и в целом не в состоянии потянуть содержание такого имущественного комплекса). График отключений коррелирует с этим утверждением: двухнедельных домов, конечно, несравнимо больше именно у «Теплосети». Собеседник «Фонтанки» на рынке объясняет это не только и не столько изношенностью труб, сколько количеством генерирующих объектов: одно дело — десяток ТЭЦ, и совсем другое — сеть из сотен котельных ТЭК, на которые можно переподключать дома.



В самой «Теплосети» «Фонтанке» первым делом подтвердили, что совсем без отключений нельзя: испытания, устранение выявленных повреждений, ремонты. К тому же все делают при температуре теплоносителя до 40 градусов — «процесс требует времени на охлаждение трубопровода и последующий нагрев воды». Эксперимент без испытаний и тазиков, если кто помнит, проводили при Валентине Матвиенко в 2010–2012 годах, результат по зимним авариям подтвердил его несостоятельность. Да и выборы прошли, а после них решили не длить реформу.



Кто-то скажет, что и нынешние 2 недели — успех: до 2008 года отключали на 3 недели, когда-то — на месяц. «Теплосеть» утверждает, что максимально «сократилась» за счет использования резервных связей и оптимизации работ по устранению дефектов. Но 1–4 дня — это не к ним: минимальный срок отключения в 2023 году у компании составил семь дней, это часть Центрального района. Неподалеку, на Старо-Невском, противоположный полюс — 14 дней. В Адмиралтейском, части Кировского и Московского районах — до 10 суток, в Красносельском, Невском, Василеостровском — до 11. У компании не такая шкала, как у комитета, так что по ней они видят улучшение: количество домов с отключением ГВС менее чем на 10 дней выросло более чем в два раза; а категория 10–14 домов сократилась на полторы тысячи зданий.



«Сведение сроков отключений к нескольким дням возможно только при кардинальной смене городской схемы теплоснабжения, когда каждый потребитель будет подключен как минимум к двум источникам теплоснабжения», — говорят в компании (это как раз к слову о ТЭЦ и котельных).



«Минимизировать сроки отключения ГВС возможно в районах, где имеются необходимые резервные мощности для переключения абонентов, — подтверждают в ТЭК. — При наличии таких мощностей горячее водоснабжение ограничивается только на период проведения гидравлических испытаний (1–4 дня)». То есть пока испытывают трубы на прочность (давая им 125% обычного давления) — воды нет. Когда планово перебирают котельную — есть. Так происходит, например, в Невском, Фрунзенском, Московском и Красносельском районах, где дома переключают на источники сторонних теплоснабжающих организаций.



Если резерва нет, то длительность отключений зависит от мощностей источника, на которых проводится ремонт: на крупных квартальных и районных источниках приходится делать больше чем на групповых котельных.



Кроме того, есть источники, не принадлежащие ни ТЭК, ни «Теплосети», ни «Петербургтеплоэнерго», ни «Теплоэнерго». В зонах таких сторонних ресусрсоснабжающих организаций по умолчанию воду отключают на 2 недели.



В целом у ТЭК минимальные сроки (1–4 дня) предусмотрены для более чем 3000 жилых домов в Выборгском, Калининском, Кировском, Красногвардейском, Красносельском, Московском, Невском, Приморском и Фрунзенском районах.



В ответе комитета по энергетике говорится, что «отключение горячей воды коснется всех домов с централизованной системой горячего водоснабжения». Между тем, собственный тепловой пункт в доме, насколько можно судить, не является панацеей. По крайней мере, в письме Минстроя от 2019 года говорилось ясно:«Наличие в доме ИТП не исключает необходимости проведения ремонтных и профилактических работ <…> Перерыв в горячем водоснабжении в связи с проведением ремонтных и профилактических работ также возможен в многоквартирном доме, в котором установлен индивидуальный тепловой пункт».



Николай Кудин, «Фонтанка.ру»