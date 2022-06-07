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    Как будут отключать горячую воду

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    От одного дня до двух недель. В Петербурге рассказали, как дома отключают от горячей воды

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    3 комментария

    Комитет по энергетике рассказал, как различаются в Петербурге сроки отключения от горячей воды в межотопительный период. Почти половина все еще вынуждены привыкать к тазикам.

    Итоги отопительного сезона обсуждали на заседании городского правительства 7 июня. Как сообщил глава комитета по энергетике Станислав Протасов, 43% домов все еще отключаются во время испытания теплосетей на срок от 11 до 14 дней. На 5–10 дней без горячей воды остаются 26%. И 31% могут рассчитывать на сравнительно короткий период охлаждения — 1–4 дня.

    Все сроки прописаны на сайте каждой ресурсоснабжающей организации. Их можно найти по ссылкам:

    ООО «Петербургтеплоэнерго» — https://ptenergo.ru/customer/gvs/developer.php

    АО «Теплосеть СПб» — https://www.teplosetspb.ru/summer_campaign

    ГУП «ТЭК СПб» — https://gptek.spb.ru/grafik/

    ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» — https://te-spb.ru/for-subs/shutdown/

    В ходе гидравлических испытаний специалисты увеличивают давление в трубопроводах до уровня, на четверть превышающего обычную нагрузку. В то же время для безопасности горожан температура воды в трубах снижается до 40 градусов. Проверки помогают обнаружить слабые места тепловых сетей и предупредить дефекты с ограничением тепла в холодное время года. Наряду с современными средствами диагностики состояния трубопроводов (акустическими датчиками, роботизированной диагностикой, тепловизионной съемкой с беспилотников) гидравлика остается одним из самых надежных методов проверки тепловых сетей.

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    Комментарии (3)

    Juli777
    "Проверки помогают обнаружить слабые места тепловых сетей и предупредить дефекты с ограничением тепла в холодное время года."
    Если они обнаружат эти места и сразу отремонтируют, то придется 90% Водоконала, Теплосети, Теплоэнерго и ГУП ТЭКа разогнать. Поэтому в одном и том же месте 5-6 раз в год будут прорываться трубы. Будут повышать тарифы, т.к. у них "выросла потребность в деньгах".
    Монополизм, коррупция и неэффективность!
    Андрей_спб
    Должны были включить вчера, но горячей воды все еще нет.
    У нас вовремя только отключают.
    Bad robot
    Ага. У нас третья неделя пошла.
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