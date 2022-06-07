От одного дня до двух недель. В Петербурге рассказали, как дома отключают от горячей воды

Комитет по энергетике рассказал, как различаются в Петербурге сроки отключения от горячей воды в межотопительный период. Почти половина все еще вынуждены привыкать к тазикам.
Итоги отопительного сезона обсуждали на заседании городского правительства 7 июня. Как сообщил глава комитета по энергетике Станислав Протасов, 43% домов все еще отключаются во время испытания теплосетей на срок от 11 до 14 дней. На 5–10 дней без горячей воды остаются 26%. И 31% могут рассчитывать на сравнительно короткий период охлаждения — 1–4 дня.
Все сроки прописаны на сайте каждой ресурсоснабжающей организации. Их можно найти по ссылкам:
ООО «Петербургтеплоэнерго» — https://ptenergo.ru/customer/gvs/developer.php
АО «Теплосеть СПб» — https://www.teplosetspb.ru/summer_campaign
ГУП «ТЭК СПб» — https://gptek.spb.ru/grafik/
ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» — https://te-spb.ru/for-subs/shutdown/