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    Петербургские энергетики рассказали, на сколько отключат горячую воду этим летом

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    Петербургские власти рассказали, как будут отключать горячую воду в межотопительном периоде 2023 года. Как следует из доклада комитета по энергетике, представленном на заседании городского правительства 23 мая, почти половине горожан (47%) придется обходиться без горячей воды максимальный срок (11-14 дней).

    Четверть потребителей (27%) будут принимать холодный душ 5-10 дней, а еще четверть (26%) будет греть воду в кастрюлях и чайниках всего 1-4 дня.

    Подробнее о графиках отключения в своем доме можно узнать на сайтах ООО «Петербургтеплоэнерго», АО «Теплосеть СПб», ГУП «ТЭК СПб» и ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО».

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