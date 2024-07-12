«Сколько еще придется греть воду в чайниках?» Жители Василеостровского района массово жалуются на отсутствие горячей воды

Около недели жители Василеостровского района Петербурга массово жалуются на отсутствие горячей воды в домах. Большинство людей, обращаясь в редакцию «Фонтанки» с просьбой разобраться в ситуации, указывают: по графику ГВС должны были вернуть еще 5 июля . Люди звонят в управляющие компании, которые, в свою очередь, переадресовывают вопросы в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». В компании им советуют обратиться в УК. Получается замкнутый круг. 12 июля «Фонтанка» попыталась разобраться в этой истории.



Жалобы на отсутствие горячей воды поступают от жителей улицы Кораблестроителей, Малого проспекта В. О. , 18-й линии В.О. и других. В «Теплосети Санкт-Петербурга» подтвердили отсутствие ГВС по некоторым адресам, однако массовых отключений, по информации компании, нет.



«Сколько еще придется греть воду в чайниках и кастрюльках?» — негодуют петербуржцы. По их словам, куда бы они ни обращались, везде только «кормят» обещаниями и переносят срок подачи воды. Каждый день — на следующие сутки.

Как рассказали «Фонтанке» в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», в период с 24 июня по 12 июля на Васильевском острове было выявлено 177 технологических нарушений. Большая часть, 132, — при гидравлических испытаниях. Работы ежедневно ведут 5 ремонтных бригад и до 20 единиц техники. В результате на данный момент устранены 102 дефекта . Речь шла об обеспечении детских, лечебных и социальных учреждений.



« <...> ведутся ремонтные работы по 4 адресам , где нет технической возможности обеспечить потребителей ГВС, так как они подключены по закрытой схеме теплоснабжения, а именно: Карташихина улица, дом 7 , Малый проспект, дом 66 — нежилое, на Наличной улице у домов 10/13 и дома 3, к. 1, к. 2», — уточнили в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

В компании заверили, что в течение дня все дефекты будут устранены и циркуляцию восстановят. Также «Теплосеть Петербурга» заявляет, что «направила управляющим компаниям уведомления о подключении жителей В. О. к системе ГВС, однако они не используют эту возможность».



«Система теплоснабжения дома состоит из двух труб — прямого и обратного. Поэтому когда ремонтные работы ведутся на одном, по второму возможно подавать горячее водоснабжение», — пояснили в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Судя по жалобам горожан, такая практика применяется не всегда. «Фонтанка» 12 июля пыталась дозвониться до управляющих компаний домов, по чьим адресам в редакцию поступали обращения, однако трубку взяли только в ТСЖ «Малый В.О. 90». Там сказали, что, когда вода появляется, она очень ржавая и ее температура не превышает 25 градусов . Судя по всему, из-за этого ее решают не включать. Получается, что воду как бы дали, но ее как бы нет. 1 0 июля «Фонтанка» уже писала о том, что в некоторые дома вода идет по трубе без циркуляции через «обратку», что сказывается на температуре.



«Обеспечение горячим водоснабжением жителей острова зависит от управляющих организаций», — добавили в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

