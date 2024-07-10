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    Жители Васильевского острова устали от ковшиков. Они жалуются на отсутствие горячей воды

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    2 комментария

    Жители Васильевского острова продолжают жаловаться на отсутствие горячей воды, несмотря на то, что сроки профилактики уже вышли. «Теплосеть Санкт-Петербурга» о проблеме знает.

    О том, что горячей воды спустя несколько дней после того, как ее обещали вернуть после профилактических работ, «Фонтанке» в последние дни жаловались жители различных частей Васильевского острова. Ситуация динамически меняется, однако на данный момент актуальными остаются жалобы, в частности, с 3-й и 5-й линий. В экстренных службах им сообщают об отсутствии давления в трубопроводе.

    «В ходе подготовки к отопительному сезону специалистами предприятия в усиленном режиме ведутся ремонтные работы на дефектах, выявленных при гидравлических испытаниях в Василеостровском районе Санкт-Петербурга. Работы осложнены наличием множества коммуникаций, находящихся рядом», — прокомментировали в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». По данным предприятия, работа по подключению идет совместно с жилищными организациями.

    По данным «Фонтанки», вовсе без горячей воды остаются более 10 домов. В некоторые вода идет по трубе без циркуляции через «обратку», что сказывается на температуре.

    «Абонентской службой АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" управляющим компаниям было направлено уведомление об обеспечении жителей горячим водоснабжением по одному из трубопроводов. Также теплоэнергетики обратились к УК с просьбой, в случае отсутствия давления или циркуляции незамедлительно сообщать АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" для принятия неотложных мер, связанных с ограничением ГВС», — добавляют в компании. Там также напоминают, что без горячей воды могут оставаться дома с закрытой системой, при которой вода используется для обогрева, но не уходит на нужды ГВС. В качестве экстренных телефонов «Теплосеть» оставила такие: (921) 433–05–23; 901–83–01.

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    VKuser27909210 Июл 2024 в 23:45
    Накопительные котлы 50 литров есть в продаже. Полтора-два Киловатта, дополнительная заземлённая розетка, пара патрубков и отсечных кранов. На круг тысяч 20. И забыли об отключениях навсегда. Почему большинство населения такое убогое?
    +0−0
    ixform10 Июл 2024 в 23:36
    Всегда можно уехать на свою дачу и переждать там невзгоды
    +0−3
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