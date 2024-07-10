Жители Васильевского острова устали от ковшиков. Они жалуются на отсутствие горячей воды

Жители Васильевского острова продолжают жаловаться на отсутствие горячей воды, несмотря на то, что сроки профилактики уже вышли. «Теплосеть Санкт-Петербурга» о проблеме знает. О том, что горячей воды спустя несколько дней после того, как ее обещали вернуть после профилактических работ, «Фонтанке» в последние дни жаловались жители различных частей Васильевского острова. Ситуация динамически меняется, однако на данный момент актуальными остаются жалобы, в частности, с 3-й и 5-й линий. В экстренных службах им сообщают об отсутствии давления в трубопроводе.

«В ходе подготовки к отопительному сезону специалистами предприятия в усиленном режиме ведутся ремонтные работы на дефектах, выявленных при гидравлических испытаниях в Василеостровском районе Санкт-Петербурга. Работы осложнены наличием множества коммуникаций, находящихся рядом», — прокомментировали в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». По данным предприятия, работа по подключению идет совместно с жилищными организациями.



По данным «Фонтанки», вовсе без горячей воды остаются более 10 домов . В некоторые вода идет по трубе без циркуляции через «обратку», что сказывается на температуре.



«Абонентской службой АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" управляющим компаниям было направлено уведомление об обеспечении жителей горячим водоснабжением по одному из трубопроводов. Также теплоэнергетики обратились к УК с просьбой, в случае отсутствия давления или циркуляции незамедлительно сообщать АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" для принятия неотложных мер, связанных с ограничением ГВС», — добавляют в компании. Там также напоминают, что без горячей воды могут оставаться дома с закрытой системой, при которой вода используется для обогрева, но не уходит на нужды ГВС. В качестве экстренных телефонов «Теплосеть» оставила такие: (921) 433–05–23 ; 901–83–01 .