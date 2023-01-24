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    86 домов в Петербурге остались без горячей воды из-за подключения к новому трубопроводу

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    Тепло пропало в квартирах некоторых жителей Васильевского острова. Доставать тёплые вещи и обогреватели приходится днём 24 января.

    О том, что дома стало прохладнее обычного, «Фонтанке» рассказал читатель Юрий, который живёт на Наличной улице. По его словам, отключение произошло два часа назад.

    «Я позвонил с жалобой по номеру 004, где мне сказали, что без отопления на Васильевском острове остались 57 домов», — сказал он.

    В «Теплосети Петербурга» прокомментировали, что сегодня с 9:00 ведутся работы по подключению потребителей к новому трубопроводу на Одоевского, 33.

    «На период проведения работ — до 23:00 24 января 2023 года — отопление обеспечивается по резервной схеме», — рассказали там.

    По данным «Фонтанки», без горячей воды остались 86 домов.

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