86 домов в Петербурге остались без горячей воды из-за подключения к новому трубопроводу

Тепло пропало в квартирах некоторых жителей Васильевского острова. Доставать тёплые вещи и обогреватели приходится днём 24 января.



О том, что дома стало прохладнее обычного, «Фонтанке» рассказал читатель Юрий, который живёт на Наличной улице. По его словам, отключение произошло два часа назад.

«Я позвонил с жалобой по номеру 004, где мне сказали, что без отопления на Васильевском острове остались 57 домов», — сказал он.

В «Теплосети Петербурга» прокомментировали, что сегодня с 9:00 ведутся работы по подключению потребителей к новому трубопроводу на Одоевского, 33.