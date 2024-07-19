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    Эпопея с горячей водой на Васильевском продолжается: «Теплосеть» рассказала, где еще ремонтируют

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    В Василеостровском районе Петербурга продолжаются масштабные ремонтные работы на теплосетях. Сейчас трудятся над устранением девяти дефектов, еще несколько десятков — на очереди.

    В пятницу, 19 июля, специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» выполнили ремонт на 11 участках, сообщили в пресс-службе компании. На них заменили в общей сложности более 15 метров ненадежного трубопровода. В активной стадии работы по еще девяти адресам:

    • у дома 16 по улице Шевченко,
    • у домов 16 и 36, корпус 1, по улице Кораблестроителей,
    • у домов 9, 15 и 15, корпус 1, по Морской набережной,
    • у дома 29 по улице Шевченко,
    • у дома 46 по Среднему проспекту,
    • у дома 48 по 9-й линии В.О.

    Ежедневно работают пять ремонтных бригад и 20 единиц техники. В первую очередь ремонтируют трубы в зоне социально значимых, детских и лечебных учреждений, затем — на участках с закрытой схемой теплоснабжения, где не подать горячую воду по одному трубопроводу, поясняют в «Теплосети». Еще остается 35 дефектов. Потребителей, которые попали в их зону, обеспечивают горячей водой по одному из трубопроводов. К устранению изъянов специалисты приступят, когда будут подключены вышеуказанные адреса.

    На отсутствие горячей воды жители Васильевского острова жалуются с начала июля: по графику ГВС должны были вернуть еще 5-го числа, указывают они. В «Теплосети» отмечали, что с 24 июня по 12 июля на Васильевском острове было выявлено 177 технологических нарушений. В компании добавляют, что в Василеостровском районе запланирована масштабная реконструкция сетей. В 2024 году в рамках инвестиционной программы завершили реконструкцию тепловых сетей на Малом проспекте и 11-й линии, а в ближайшее время модернизация ждет тепломагистрали на улице Кораблестроителей.

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