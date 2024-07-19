Эпопея с горячей водой на Васильевском продолжается: «Теплосеть» рассказала, где еще ремонтируют

В Василеостровском районе Петербурга продолжаются масштабные ремонтные работы на теплосетях. Сейчас трудятся над устранением девяти дефектов, еще несколько десятков — на очереди.
В пятницу, 19 июля, специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» выполнили ремонт на
- у дома 16 по улице Шевченко,
- у домов 16 и 36, корпус 1, по улице Кораблестроителей,
- у домов 9, 15 и 15, корпус 1, по Морской набережной,
- у дома 29 по улице Шевченко,
- у дома 46 по Среднему проспекту,
- у дома 48 по 9-й линии В.О.
Ежедневно работают пять ремонтных бригад и
На отсутствие горячей воды жители Васильевского острова жалуются с начала июля: по графику ГВС должны были вернуть еще