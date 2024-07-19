Эпопея с горячей водой на Васильевском продолжается: «Теплосеть» рассказала, где еще ремонтируют

В Василеостровском районе Петербурга продолжаются масштабные ремонтные работы на теплосетях. Сейчас трудятся над устранением девяти дефектов, еще несколько десятков — на очереди.



В пятницу, 19 июля, специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» выполнили ремонт на 11 участках , сообщили в пресс-службе компании. На них заменили в общей сложности более 15 метров ненадежного трубопровода. В активной стадии работы по еще девяти адресам: