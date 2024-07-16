«Теплосеть» рассказала, когда в дома василеостровцев вернется горячая вода

В Василеостровском районе жители массово ждут возобновления подачи горячей воды, которая запаздывает уже почти на две недели. В АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» «Фонтанке» 16 июля рассказали, что на острове осталось устранить 66 дефектов.
В первую очередь ремонтируют неполадки в зонах социально значимых учреждений, в том числе детских и лечебных, потом в тех домах, где нет технической возможности подавать горячую воду по одному трубопроводу.
Сейчас специалисты ремонтируют сети по пяти адресам:
— 11-я линия, дом 18,
— 17-я линия, дом 18, корпус 3,
— улица Нахимова, дом 5, корпус 1,
— Наличная улица, дом 44, корпус 5,
— Морская набережная, дом 9.
В «Теплосети» пообещали, что в этих домах неполадки устранят в течение 16 июля.
«Потребители в зоне оставшихся 66 дефектов обеспечиваются горячем водоснабжением по одному из трубопроводов. Специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» приступят к их устранению после подключения вышеуказанных адресов», — рассказали в пресс-службе компании.
Неполадки на острове устраняют пять ремонтных бригад и до 20 единиц техники.
«Фонтанка» рассказывала, что василеостровцы массово жалуются на отсутствие горячей воды, которую в дома после летнего двухнедельного отключения должны были вернуть еще 5 июля.