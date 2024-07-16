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    «Теплосеть» рассказала, когда в дома василеостровцев вернется горячая вода

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    2 комментария

    В Василеостровском районе жители массово ждут возобновления подачи горячей воды, которая запаздывает уже почти на две недели. В АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» «Фонтанке» 16 июля рассказали, что на острове осталось устранить 66 дефектов.

    В первую очередь ремонтируют неполадки в зонах социально значимых учреждений, в том числе детских и лечебных, потом в тех домах, где нет технической возможности подавать горячую воду по одному трубопроводу.

    Сейчас специалисты ремонтируют сети по пяти адресам:

    — 11-я линия, дом 18,
    — 17-я линия, дом 18, корпус 3,
    — улица Нахимова, дом 5, корпус 1,
    — Наличная улица, дом 44, корпус 5,
    — Морская набережная, дом 9.

    В «Теплосети» пообещали, что в этих домах неполадки устранят в течение 16 июля.

    «Потребители в зоне оставшихся 66 дефектов обеспечиваются горячем водоснабжением по одному из трубопроводов. Специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» приступят к их устранению после подключения вышеуказанных адресов», — рассказали в пресс-службе компании.

    Неполадки на острове устраняют пять ремонтных бригад и до 20 единиц техники.

    «Фонтанка» рассказывала, что василеостровцы массово жалуются на отсутствие горячей воды, которую в дома после летнего двухнедельного отключения должны были вернуть еще 5 июля.

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    Комментарии 2

    26622084016 Июл 2024 в 20:46
    Уволить к чертям собачьим руководство Теплосети, председателя комитета по энергетике и профильного вице-губернатора как не соответствующих занимаемым должностям!
    +1−0
    почти бросил..)16 Июл 2024 в 20:18
    "На Василеостровском районежители массово":
    "...Не ищи меня "В контакте",
    В "Одноклассниках" нас нету,
    Мы разбросаны по свету,
    На районы шлем приветы.

    Пупырышки, пырышки, пупырышки, пырышки..." )
    +1−0
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