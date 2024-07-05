«Теплосеть Петербурга» за счет инвестиций города планирует обновить 500 километров труб за четыре года

«Теплосеть Петербурга» за счет инвестиций города планирует обновить 500 километров трубопроводов за четыре года — сообщили в пресс-службе компании 5 июля. Первые 40 километров заменят уже в этом году. Дополнительный толчок «Теплосеть» получила после подписания соглашения о переходе всех акций под управление Петербурга, в лице ГУП «ТЭК СПб» и комитета имущественных отношений.



О планах на развитие компании и инфраструктуры рассказал гендиректор ГУП «ТЭК СПб» Иван Болтенков.

«Сегодня удельная повреждаемость трубопроводов в зоне "Теплосети" в три раза превышает среднее значение по ТЭКу. Добиться снижения показателя поможет не только залповая реконструкция, но и диагностика с применением инновационных технологий — ГУП "ТЭК СПб" наработало масштабную базу по обоим направлениям», — заявил он.



В работу «Теплосети» будет перенесен опыт ГУП «ТЭК СПб». В первую очередь это касается подхода к обновлению инфраструктуры: трубы планируют менять сразу большими объемами. ГУП «ТЭК СПб» выбрал такую тактику в Пушкинском и Колпинском районах, где за пять лет, по данным компании, были заменены 140 километров тепловых сетей, в этом году планируют модернизировать еще 40. Прежние сети в этих районах находились в состоянии критического износа. Замена труб сразу на большом количестве участков помогла сократить количество дефектов на 35%.



Планируют повысить эффективность работы «Теплосети» и в том, что касается диагностики труб для предотвращения аварий. В частности, по примеру ГУП «ТЭК» будут чаще обследовать трубы изнутри с помощью роботизированных устройств и применять акустические датчики для круглосуточного мониторинга. В этом году количество акустических датчиков увеличат с 17 до 583, а в 2025-м закупят еще 767.



ГУП «ТЭК СПб» отчитывается и о планах на модернизацию котельных. За ближайшие 9 лет , к 2033 году, компания намерена усовершенствовать 155 котельных и 114 центральных тепловых пунктов. А к 2038 году — уйти от использования мазута в качестве резервного топлива. В рамках курса на экологичность ГУП «ТЭК СПб» переведет 50 котельных на газ до конца 2028 года.



Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, что выкуп остатка акций «Теплосети Петербурга» обошлась городу в 6 миллиардов рублей, деньги будут выплачивать в рассрочку. Вместе с тем обсуждаются детали преобразования госпредприятия «ТЭК СПб» в акционерное общество с приватизацией недвижимости, включая базу отдыха.

