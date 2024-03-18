Уже не лагерь. ГУП «ТЭК СПб» подтвердило намерение включить базу отдыха «Силандэ» в состав приватизируемого имущества

ГУП «ТЭК СПб» хочет включить базу отдыха «Силандэ» в состав приватизируемого имущества. Об этом «Фонтанке» рассказали в пресс-службе 18 марта. «В уставной капитал будущего АО будет внесен имущественный комплекс предприятия в полном объеме, включая базу отдыха и все офисные помещения, за исключением имущества, изъятого собственником по причине законодательного запрета приватизации данного имущества», — сообщили там.
Ранее «Фонтанка» рассказывала, что власти Петербурга решают судьбу базы отдыха у озера Силандэ, где еще недавно размещался одноименный детский лагерь. Она может быть приватизирована в составе имущества ГУП «ТЭК». Закон запрещает отчуждать детскую инфраструктуру без специального разрешения, но еще за два года до этого база перестала принимать детские смены.
Как пояснили в ГУП, в настоящее время ДОЛ «Силандэ» не функционирует и исключен из Реестра организаций отдыха детей и их оздоровления Ленинградской области. «Деятельность детского оздоровительного лагеря, ранее периодически организуемого предприятием на территории базы отдыха в период школьных каникул, была прекращена Предприятием еще в период пандемии СOVID-19», — отметили там.
После создания АО база отдыха продолжит функционировать и принимать работников предприятия и членов их семей, согласно коллективному договору, сообщили в пресс-службе.
Кроме того, после приватизации имущество ГУП останется под полным контролем города, который будет являться единственным владельцем акций АО «ТЭК СПб». «Согласно типовому уставу будущего акционерного общества любые сделки с недвижимым имуществом акционерное общество обязано согласовывать с городом Санкт-Петербургом», заключили в пресс-службе.