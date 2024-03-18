Уже не лагерь. ГУП «ТЭК СПб» подтвердило намерение включить базу отдыха «Силандэ» в состав приватизируемого имущества

ГУП «ТЭК СПб» хочет включить базу отдыха «Силандэ» в состав приватизируемого имущества. Об этом «Фонтанке» рассказали в пресс-службе 18 марта. «В уставной капитал будущего АО будет внесен имущественный комплекс предприятия в полном объеме, включая базу отдыха и все офисные помещения, за исключением имущества, изъятого собственником по причине законодательного запрета приватизации данного имущества», — сообщили там.



Ранее «Фонтанка» рассказывала, что власти Петербурга решают судьбу базы отдыха у озера Силандэ, где еще недавно размещался одноименный детский лагерь. Она может быть приватизирована в составе имущества ГУП «ТЭК». Закон запрещает отчуждать детскую инфраструктуру без специального разрешения, но еще за два года до этого база перестала принимать детские смены.