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    Уже не лагерь. ГУП «ТЭК СПб» подтвердило намерение включить базу отдыха «Силандэ» в состав приватизируемого имущества

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    1 комментарий

    ГУП «ТЭК СПб» хочет включить базу отдыха «Силандэ» в состав приватизируемого имущества. Об этом «Фонтанке» рассказали в пресс-службе 18 марта. «В уставной капитал будущего АО будет внесен имущественный комплекс предприятия в полном объеме, включая базу отдыха и все офисные помещения, за исключением имущества, изъятого собственником по причине законодательного запрета приватизации данного имущества», — сообщили там.

    Ранее «Фонтанка» рассказывала, что власти Петербурга решают судьбу базы отдыха у озера Силандэ, где еще недавно размещался одноименный детский лагерь. Она может быть приватизирована в составе имущества ГУП «ТЭК». Закон запрещает отчуждать детскую инфраструктуру без специального разрешения, но еще за два года до этого база перестала принимать детские смены.

    Как пояснили в ГУП, в настоящее время ДОЛ «Силандэ» не функционирует и исключен из Реестра организаций отдыха детей и их оздоровления Ленинградской области. «Деятельность детского оздоровительного лагеря, ранее периодически организуемого предприятием на территории базы отдыха в период школьных каникул, была прекращена Предприятием еще в период пандемии СOVID-19», — отметили там.

    После создания АО база отдыха продолжит функционировать и принимать работников предприятия и членов их семей, согласно коллективному договору, сообщили в пресс-службе.

    Кроме того, после приватизации имущество ГУП останется под полным контролем города, который будет являться единственным владельцем акций АО «ТЭК СПб». «Согласно типовому уставу будущего акционерного общества любые сделки с недвижимым имуществом акционерное общество обязано согласовывать с городом Санкт-Петербургом», заключили в пресс-службе.

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    Комментарии 1

    Гость18 Мар 2024 в 20:17
    раньше было: "Все лучшее - детям!" , а теперь : "Все лучшее - нам, и у детей отнять не грех!
    +0−0
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