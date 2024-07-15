Росжелдор отменил изъятие земли под гаражами Фрунзенского района для ВСМ

Росжелдор внес изменения в собственное распоряжение об изъятии земельных участков для строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Петербург (ВСМ). Оттуда исключили землю гаражников. По данным «Фонтанки», документ подписан 9 июля, он вносит изменение в распоряжение от августа 2023-го. Тогда, среди прочего, Росжелдор постановил изъять 8,5 тысяч квадратных метро, которые находятся в аренде у «Фрунзенской районной общественной организации Местное отделение Всероссийского общества автомобилистов». Это вытянутый участок недалеко от пересечения улиц Салова и Брагина вдоль путей, он предназначен для гаражей и автостоянок.

Теперь этот пункт из старого распоряжения вычеркивают полностью. Одновременно вносятся небольшие уточнения в параметры других изъятий.



С прошлого год Росжелдор и профильная дирекция РЖД уже неоднократно сообщали об изъятии земли под ВСМ, в том числе — вокруг Московского вокзала. Кроме того, жителям Фарфоровского поста сообщили, что и их ждет переезд, хотя окончательно судьба самих зданий не ясна, они могут быть внесены в реестр объектов культурного наследия.



На прошлой неделе стало известно о подписании концессионного соглашения на строительство ВСМ Москва-Петербург. Концессионер должен завершить работы до апреля 2030 года и не позднее 4 лет после того, как будет выполнен ряд предварительных условий. Подробнее о том, на какой стадии проект и какие вопросы по трассировке и финансированию все еще не решены — читайте на «Фонтанке».