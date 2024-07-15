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    Росжелдор отменил изъятие земли под гаражами Фрунзенского района для ВСМ

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    Фото: Яндекс.Панорамы
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    Росжелдор внес изменения в собственное распоряжение об изъятии земельных участков для строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Петербург (ВСМ). Оттуда исключили землю гаражников.

    По данным «Фонтанки», документ подписан 9 июля, он вносит изменение в распоряжение от августа 2023-го. Тогда, среди прочего, Росжелдор постановил изъять 8,5 тысяч квадратных метро, которые находятся в аренде у «Фрунзенской районной общественной организации Местное отделение Всероссийского общества автомобилистов». Это вытянутый участок недалеко от пересечения улиц Салова и Брагина вдоль путей, он предназначен для гаражей и автостоянок.

    Фото: РГИС
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    Фото: Яндекс.Карты
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    Теперь этот пункт из старого распоряжения вычеркивают полностью. Одновременно вносятся небольшие уточнения в параметры других изъятий.

    С прошлого год Росжелдор и профильная дирекция РЖД уже неоднократно сообщали об изъятии земли под ВСМ, в том числе — вокруг Московского вокзала. Кроме того, жителям Фарфоровского поста сообщили, что и их ждет переезд, хотя окончательно судьба самих зданий не ясна, они могут быть внесены в реестр объектов культурного наследия.

    На прошлой неделе стало известно о подписании концессионного соглашения на строительство ВСМ Москва-Петербург. Концессионер должен завершить работы до апреля 2030 года и не позднее 4 лет после того, как будет выполнен ряд предварительных условий. Подробнее о том, на какой стадии проект и какие вопросы по трассировке и финансированию все еще не решены — читайте на «Фонтанке».

    Фото: Яндекс.Панорамы
    Фото: РГИС
    Фото: Яндекс.Карты

    Предполагается, что высокоскоростные поезда поедут по ВСМ в 2028 году, добраться из Москвы до Петербурга можно будет за 2 часа 15 минут. «Фонтанка» рассказывала о деталях проекта, в частности о том, что ориентировочная цена билета составит почти 10 тысяч рублей. Строить линию по концессии будет компания «ВСМ Две столицы», в капитал которой сделают взносы все регионы, через которые пойдут рельсы, а также РЖД. Стоимость проекта превысит 2 триллиона рублей, на данный момент концессионное соглашение не подписано, однако вышло соответствующее постановление правительства. Помимо изъятия участков на юге города предполагается строительство терминала рядом с Московским вокзалом, а также прокладка тоннеля под железнодорожными путями. Подробнее о проекте ВСМ и о том, как будут производить для него скоростные поезда, читайте в материалах «Фонтанки».

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    Комментарии 1

    мухомор15 Июл 2024 в 14:57
    так понимаю, что изъятие отменено по причине отсутствие самого факта изъятия. аренда территории закончилась, юридически изымать там и так ничего не надо.
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