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    И еще 50. Под ВСМ изымают гаражи и здания на юге Петербурга

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    Во Фрунзенском районе изымают гаражи и здания для строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Петербург. В очередном списке 50 объектов.

    По данным «Фонтанки», 26 июня филиал ОАО «РЖД» «Дирекция по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта» (ДРКС — Санкт-Петербург ОАО «РЖД») получил ответ из Росжелдора на свое ходатайство об изъятии 50 объектов под ВСМ. Согласно ему, федеральное агентство инициировало поиск собственников этих строений. Через 2 дня ДРКС — Санкт-Петербург ОАО «РЖД» направило запрос в комитет имущественных отношений и местным муниципалам с просьбой оповестить население о запланированном изъятии.

    В частности, речь идет о каменных и металлических гаражах, а также о нежилых строениях северо-западнее дома № 34 и рядом с домом № 58 на территории «Фарфоровский пост». Кроме того, в списке автосерсвис по адресу: проспект Славы, 70.

    Процесс изъятия участков и строений под строительство ВСМ идет давно. На прошлой неделе стало известно, что часть земли забирают, в частности, у управляющей компании ТРЦ «Галерея». Оповестили людей и о планах по изъятию квартир в жилых домах Фарфоровского поста, однако само постановление пока не вышло, да и судьба зданий неясна — экспертиза нашла причины признать их объектами культурного наследия.

    Распоряжение о строительстве ВСМ правительство утвердило в начале июня, но концессия на проект стоимостью 2 трлн рублей пока не заключена.

    Предполагается, что высокоскоростные поезда поедут по ВСМ в 2028 году, добраться из Москвы до Петербурга можно будет за 2 часа 15 минут. «Фонтанка» рассказывала о деталях проекта, в частности, о том, что ориентировочная цена билета составит почти 10 тысяч рублей. Строить линию по концессии будет компания «ВСМ Две столицы», в капитал которой сделают взносы все регионы, через которые пойдут рельсы, а также РЖД.

    Подробнее о проекте и о том, как будут производить для него скоростные поезда, читайте в материалах «Фонтанки».

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