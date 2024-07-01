И еще 50. Под ВСМ изымают гаражи и здания на юге Петербурга

Во Фрунзенском районе изымают гаражи и здания для строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Петербург. В очередном списке 50 объектов.



По данным «Фонтанки», 26 июня филиал ОАО «РЖД» «Дирекция по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта» (ДРКС — Санкт-Петербург ОАО «РЖД») получил ответ из Росжелдора на свое ходатайство об изъятии 50 объектов под ВСМ. Согласно ему, федеральное агентство инициировало поиск собственников этих строений. Через 2 дня ДРКС — Санкт-Петербург ОАО «РЖД» направило запрос в комитет имущественных отношений и местным муниципалам с просьбой оповестить население о запланированном изъятии.



В частности, речь идет о каменных и металлических гаражах, а также о нежилых строениях северо-западнее дома № 34 и рядом с домом № 58 на территории «Фарфоровский пост». Кроме того, в списке автосерсвис по адресу: проспект Славы, 70.



Процесс изъятия участков и строений под строительство ВСМ идет давно. На прошлой неделе стало известно, что часть земли забирают, в частности, у управляющей компании ТРЦ «Галерея». Оповестили людей и о планах по изъятию квартир в жилых домах Фарфоровского поста, однако само постановление пока не вышло, да и судьба зданий неясна — экспертиза нашла причины признать их объектами культурного наследия.



Распоряжение о строительстве ВСМ правительство утвердило в начале июня, но концессия на проект стоимостью 2 трлн рублей пока не заключена.

