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    В Петербурге изымают еще два десятка участков для строительства ВСМ. В списке — ТРЦ «Галерея»

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    Росжелдор изымает 22 участка для строительства петербургского отрезка высокоскоростной железнодорожной магистрали Петербург — Москва. В перечне тех, кто попал под стройку, — общество автомобилистов, институт, рынок и бизнес.

    Само распоряжение Росжелдора датируется, по данным «Фонтанки», 21 июня. В списке 22 участка, но ни один из них не нужен агентству целиком. К примеру, от 6 гектаров Института возобновляемых источников энергии в Грузовом проезде отщипывают всего 8 квадратных метров.

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    Больше всего, почти тысячу квадратных метров, изымают здесь же из-под аренды «Рэйк Ди С». 835 «квадратов» — из-под аренды ООО «Городской оптовый рынок Салова 52» недалеко от улицы Зубарева.

    Фото: РГИС
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    Фото: РГИС
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    Небольшие площади забирают у отделения Всероссийского общества автомобилистов по Невскому району, коллективной автостоянки «Вигвам», у ПАО «Силовые машины — ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт», у АО «Красный нефтяник», а также у двух физлиц.

    При этом не вся земля относится к южной части города. Более 700 квадратных метров изымают из владения «Строительной компании Бриз», управляющей ТРЦ «Галерея» и имеющей в собственности, соответственно, 4 гектара на Лиговском проспекте у Московского вокзала.

    Фото: РГИС
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    В Петербурге не впервые изымают землю под строительство ВСМ. По большей части это происходит в Невском и Фрунзенском районах, где, в частности, к расселению приговорили дома Фарфоровского поста, но касается и территории у Московского вокзала, где должен появиться терминал для высокоскоростных поездов. Помимо прочего, у этого терминала собираются полностью поменять схему транспортного движения, а под путями проложить подземный тоннель.

    Распоряжение о строительстве ВСМ правительство утвердило в начале июня, но концессия на проект стоимостью 2 трлн рублей пока не заключена.

    Фото: РГИС
    Фото: РГИС
    Фото: РГИС

    Предполагается, что высокоскоростные поезда поедут по ВСМ в 2028 году, добраться из Москвы до Петербурга можно будет за 2 часа 15 минут. «Фонтанка» рассказывала о деталях проекта, в частности, о том, что ориентировочная цена билета составит почти 10 тысяч рублей. Строить линию по концессии будет компания «ВСМ Две столицы», в капитал которой сделают взносы все регионы, через которые пойдут рельсы, а также РЖД.

    Подробнее о проекте и о том, как будут производить для него скоростные поезда, читайте в материалах «Фонтанки».

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