В Петербурге изымают еще два десятка участков для строительства ВСМ. В списке — ТРЦ «Галерея»

Предполагается, что высокоскоростные поезда поедут по ВСМ в 2028 году, добраться из Москвы до Петербурга можно будет за 2 часа 15 минут. «Фонтанка» рассказывала о деталях проекта, в частности, о том, что ориентировочная цена билета составит почти 10 тысяч рублей. Строить линию по концессии будет компания «ВСМ Две столицы», в капитал которой сделают взносы все регионы, через которые пойдут рельсы, а также РЖД.



Подробнее о проекте и о том, как будут производить для него скоростные поезда, читайте в материалах «Фонтанки».