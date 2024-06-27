В Петербурге изымают еще два десятка участков для строительства ВСМ. В списке — ТРЦ «Галерея»

Росжелдор изымает 22 участка для строительства петербургского отрезка высокоскоростной железнодорожной магистрали Петербург — Москва. В перечне тех, кто попал под стройку, — общество автомобилистов, институт, рынок и бизнес.
Само распоряжение Росжелдора датируется, по данным «Фонтанки», 21 июня. В списке 22 участка, но ни один из них не нужен агентству целиком. К примеру, от 6 гектаров Института возобновляемых источников энергии в Грузовом проезде отщипывают всего
Больше всего, почти тысячу квадратных метров, изымают здесь же из-под аренды «Рэйк Ди С».
Небольшие площади забирают у отделения Всероссийского общества автомобилистов по Невскому району, коллективной автостоянки «Вигвам», у ПАО «Силовые машины — ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт», у АО «Красный нефтяник», а также у двух физлиц.
При этом не вся земля относится к южной части города. Более 700 квадратных метров изымают из владения «Строительной компании Бриз», управляющей ТРЦ «Галерея» и имеющей в собственности, соответственно,
В Петербурге не впервые изымают землю под строительство ВСМ. По большей части это происходит в Невском и Фрунзенском районах, где, в частности, к расселению приговорили дома Фарфоровского поста, но касается и территории у Московского вокзала, где должен появиться терминал для высокоскоростных поездов. Помимо прочего, у этого терминала собираются полностью поменять схему транспортного движения, а под путями проложить подземный тоннель.
Распоряжение о строительстве ВСМ правительство утвердило в начале июня, но концессия на проект стоимостью