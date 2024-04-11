У ТРЦ «Галерея» сменился директор. На рынке ожидают сделку по продаже молла

В ООО «Строительная компания «Бриз», управляющем ТРК «Галерея», сменился генеральный директор. Как следует из данных СПАРК, с 10 апреля эту должность заняла Наталия Боровская, сменив Дмитрия Зубкова, который руководил моллом с 2018 года.
Ранее Наталия Боровская возглавляла ООО «Кубик», управлявшее московским ТЦ «Метрополис». Как и «Галерея» он входил в число активов инвестфонда Morgan Stanley. Но в апреле 2023 года актив выкупил армянский фонд Balchug Capital. Ранее эксперты на рынке торговой недвижимости говорили о планах Morgan Stanley продать долю в «Галерее» другому совладельцу Mubadala Investment Company из ОАЭ.
По информации «Фонтанки», Дмитрий Зубков покинул должность в «Галерее» по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. По словам собеседников, назначение Наталии Боровской не обязательно означает решение Morgan Stanley сохранить за собой актив. «Это не связанные вещи», — говорит источник.
Выручка ТРК «Галерея» в 2023 году, по данным СПАРК, составила 9,8 млрд рублей при чистой прибыли в 8,5 млрд рублей.