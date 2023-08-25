Куда пойти 25–27 августа: «Ленинградские мосты», Epic Con и встреча с Сокуровым

Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





В последние выходные лета выходим из дома в поисках новых впечатлений: в центре играет музыка на любой вкус, театры постепенно готовятся к новому сезону и показывают новое, а катакомбы Петрикирхе приведут к пониманию стиля Sanki'.



Актуальное

Летний сад устраивает свой «День знаний»

26 и 27 августа, с 12:00 до 18:00, 6+



Фото: предоставлено Русским музеем Поделиться Поделиться





В преддверии начала учебного года кураторы Русского музея организовали фестиваль «Музеи-детям» с большой образовательной площадкой в Летнем саду. Больше трех десятков музеев выставят на аллеях свои стенды. Будут проводить мастер-классы и говорить об античности, мифах, живописи и тайнах циркового закулисья простым языком. Вход для детей до 14 лет на праздник бесплатный.



Epic Con погрузит в фантастику

26–27 августа, 12+



Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Взрослые наверняка оценят наполнение нового Epic Con'a. На фестивале фантастики, косплея и компьютерных игр соберутся поклонники самых разных вселенных, чтобы поговорить о персонажах, обсудить возможное продолжение и найти сувениры и костюмы по душе. Планируются сражения на световых мечах, сражение K-pop команд и встречи с разработчиками инди-игр.



Свет Sanki' заполнил катакомбы

До 8 сентября, 12:00, 16+



Валентин Тиль Мария Самарин Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Классик ленинградской андеграундной фотографии Валентин Самарин выставляется в катакомбах Петрикирхе. Автор, чьи работы разительно отличаются от «стандартных» абстракциями, сочетаниями цветов, всполохами света и «смещением слоëв», больше 20 лет прожил во Франции, где снимал Иосифа Бродского, Галину Вишневскую, Мстислава Ростроповича, Виктора Некрасова, Юрия Любимова, Алексея Хвостенко и других знаменитостей. На экспозиции представлены и его фотографии балетного мира. Для более полного погружения в созданную Самариным действительность, экспонаты выставки «Свет и серебро Времени» дополнены аудио- и видеоинсталляциями и артефактами. Свой стиль автор называет искусством Sanki — это особая техника «новой старой» фотографии на бромосеребряной основе.



Павловск готовит к приближению осени

27 августа, 0+



Фото: предоставлено музеем-заповедником «Павловск» Поделиться Поделиться





День варенья, запахов осени, цветов и урожая устраивает музей-заповедник «Павловск». В последнее воскресенье лета гуляющим по Садоводству Боде Павловского парка предложат присоединиться к арт-празднику «Осенняя пастораль». Организаторы помогут настроиться на новый лад, научат кулинарным хитростям и проведут нестандартные «ботанические» экскурсии.



Театральное

«Крум»: эмиграция и принятие

25 августа, 18+

Опыт эмиграции и возвращения на землю, которую ты не видел годами, переживает герой спектакля «Крум» в Камерном театре им. Малышицкого. Постановку, в которой во всю силу используются новые технологии — камеры и проекции, — режиссёр Пётр Шерешевский поставил по одноимённой пьесе Ханоха Левина 1972 года. Исходя из собственного опыта, каждый зритель увидит в сюжете отражения своей реальности. Постановщик населил сцену чеховскими персонажами, вынужденными жить в брутальном и жестоком мире.



Балетную классику в новом прочтении принимает Александринка

С 25 по 27 августа, 12+



Фото: предоставлено Александринским театром Поделиться Поделиться





Государственный академический театр Наталии Касаткиной и Владимира Василёва привез на сцену Александринского театра свои версии «Дон Кихота», «Ромео и Джульетты» и «Жизели». Балетную классику звездные балетмейстеры, работавшие когда-то в Большом и Кировском — сегодня Мариинском — театрах, поставили по классическим образцам, но со своими деталями.

Узнать новое

Историк моды — о костюмах в кино

25 августа, 19:00, 18+

В библиотеке «Охта-8» историк искусства, методист Эрмитажа Екатерина Бычкова пятничным вечером прочитает лекцию о художниках по костюмам, которые работали на съёмках «Москва слезам не верит», «Интердевочек», были «соавторами» Тарковского и Балабанова. У каждой картины — свой стиль и «настроение», которое во многом зависит и от стилизации, и от костюмов. Вход на вечер бесплатный, но по регистрации.



Сокуров: о дебютах и кино регионов

26 августа, 16:00, 16+



Фото: кадр из фильма Поделиться Поделиться





На фестивале Lendoc Film Festival выступит Александр Сокуров. Режиссёр, чье имя постоянно звучит и благодаря его новым планам, и из-за мирового успеха его учеников , чьи фильмы после выхода нередко входят в списки самых громких премьер, выскажется о дебютном кино, обретении голоса киноискусством из республик и работе с фактурой и историческим контекстом. Это редкая возможность в таком формате послушать мысли режиссёра-классика, некоторые из которых он наверняка доносит до своих студентов.



Драму «Луны-25» разберут в планетарии

26 августа, 12+



Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Возле Планетария 1 в этот уик-энд пройдет фестиваль «Небо зовет!» Физики и инженеры научат правильно пользоваться телескопами и расскажут о проекте автоматической станции «Луна-25». Этот разговор может стать ещё интереснее, если вспомнить, что буквально неделю назад разработка разбилась о поверхность спутника из-за сбоя, и причины только предстоит понять.

«КронФест» покажет экологичное будущее

26 августа, 0+

Главное событие уик-энда в Кронштадте — экологический фестиваль искусств «КронФест». Художники и фотографы, чьи работы станут смысловым центром выставочной зоны, через творчество исследуют сценарии будущего, делают арт-предметы из мусора, например, брошенной тары, и показывают хрупкость природы. На 17:00 запланирован показ фильма про особо охраняемые территории и встреча с Павлом Глазковым. Биолог и популяризатор постоянно показывает жизнь зверей и птиц в городе и за его пределами.



Оторваться и потанцевать

«Ночь любви» закружит Roof Fest

26 августа, 19:00 — 06:00, 18+

Крыша Roof place в этот уик-энд трансформируется в мега-танцпол. На балу «всех сумасшедших и смешных» «Ночь любви» Петербург громко отмечает окончание лета. На главной сцене с 23 до 6 утра будут говорить и танцевать под лучшее Ленинградского рок-клуба, новой русской волны, попа и рока. На альтернативной сцене: хип-хоп, редкая электроника, настоящий техно-лайв и итало-диско от музыкальной группировки Италлика. Для «жаворонков» идеальной локацией окажутся «Мачты»: живая музыка там звучит с 19 до 23 часов.

«Ленинградские мосты»: музыка на перекрёстках

25 — 27 августа, 0+



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





В последние дни лета фестиваль «Ленинградские мосты» радует музыкальной выжимкой лучшего и собирает петербуржцев на Банковском, Итальянском и Мало-Конюшенном мостах. За три дня под открытым небом выступит несколько десятков исполнителей, среди которых — Zoloto, ретро-оркестр ВИА Пролетарское танго, певица Тося Чайкина и Settlers. Есть и параллельная программа — образовательная. Кураторы галереи, музыкальные критики и искусствоведы готовятся выступать с public talk и небольшими лекциями в Музее мостов.



Хаски играет нестандартный концерт во «Флагштоке»

25 августа, 19:00, 16+

Хаски собирает поклонников на большом сольном концерте на сцене «Флагштока». Под открытым небом рэпер устроит настоящий перформанс и сыграет с живым составом. Судя по афише — перечеркнутому, будто бы запущенному имени «Хаски» — шоу будет крайне концептуальным.



На экранах

Корейская новинка выходит в прокат

С 24 августа, 18+



Фото: кадр из фильма Поделиться Поделиться





В прокате — «Посредники» , корейская драма о мошенниках, которые решают найти любящую семью для брошенного младенца. Режиссёр — японец Хирокадзу Корээда, и он не впервые увлеченно и при этом крайне успешно исследует на экране темы нестандартных семейных связей. Несколько лет назад его картина «Магазинные воришки» громко обсуждалась критиками и собрала многомиллионную кассу.

Хоррор о призраках погрузит в драму

С 24 августа, 16+



Фото: кадр из фильма Поделиться Поделиться





На российские экраны выходит хоррор американского режиссера Винсента Грэшоу «Шепоты мертвого дома» . Спокойную жизнь почтенного семейства рушит встреча с призраками в декорациях старой фермы. Главную роль тут сыграл актер Роберт Патрик, лучше всего известный по роли жидкого терминатора Т-1000 из второй части франшизы. Его коллегой по картине стал Ник Стал, он исполнял роль повзрослевшего Джона Коннора в третьем фильме той же самой франшизы.

Герой Нисона попробует спасти всех

С 24 августа, 18+



Фото: кадр из фильма Поделиться Поделиться





Корифей Голливуда Лиам Нисон в фильме молодого режиссёра Нимрода Антала «Заложники» предстаёт в привычном для себя амплуа: его герой спасает попавших в беду и, пытаясь помочь людям, идёт на большие жертвы. Можно предположить, что роль такого персонажа для актёра как минимум комфортна: с террористами и прочими злодеями Нисон по-актëрски борется и в серии фильмов «Заложница», и в картине «Пассажир».



«Игра в лифт» научит быть осторожнее

С 24 августа, 18+



Фото: кадр из фильма Поделиться Поделиться





Старые дома и квартиры, лечебницы и леса часто становились сценой для хорроров, а вот лифты — практически никогда. Словно исправляя историческую несправедливость, в кино выходит «Игра в лифт». По сюжету, именно подъёмник внезапно станет порталом в другой мир, и зайдя в него, героине придется столкнуться с невиданным. Режиссёр Ребекка Маккендри вдохновилась на сюжет, узнав о подобной городской легенде.

Ольга Минеева, специально для «Фонтанки.ру»

