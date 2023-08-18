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    Кабаны ворочают 100-килограммовые камни. Видео из леса под Петербургом

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    Дикие кабаны — настоящие тяжелоатлеты. Они своим носом с лёгкостью переворачивают валуны, которые по массе — как они сами или даже тяжелее. Сцену из их жизни во Всеволожском районе Ленинградской области запечатлела видеоловушка биолога Павла Глазкова, удивительные кадры он публикует 18 августа в своём канале «Каждой твари по паре».

    «Дикие свиньи, в отличие от своих домашних сородичей, не случайно имеют спортивную фигуру, ведь вся их жизнь сопряжена с постоянными физическими нагрузками. В дикой природе им приходится выживать. Одна из основных задач — пропитание. Сильная шейная мускулатура и подвижный жилистый пятачок позволяют кабанам в поисках пищи переворачивать камни весом до 100 кг», — рассказывает Павел Глазков.

    Кабаны обитают не только в Ленобласти, но и на территории Петербурга: год назад в городе их насчитали 22 особи. Кабанихи рожают детёнышей в конце весны. «Фонтанка» в мае показывала «превращение» беременной самки в многодетную мать. Мамы-кабанихи очень умелые, например могут сделать массаж сердца своему детенышу, которому стало плохо.

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