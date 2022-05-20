В Смольном посчитали кабанов, лосей и куниц. Их семейства увеличиваются

В Петербурге по следам считали диких животных — куниц, кабанов, лосей, редких птиц и других лесных жителей. Комитет по природопользованию 20 мая делится хорошими новостями: диких соседей в городе стало больше.

«За зиму специалисты прошли 27 маршрутов общей протяженностью около 200 км. Наличие данных о диких обитателях города позволяет обеспечить безопасное сосуществование жителей мегаполиса и животного мира. Например, подготовить мероприятия по предотвращению дорожно-транспортных происшествий с дикими животными», — отметил начальник отдела охраны и регулирования использования объектов животного мира Николай Ахматович.

Подсчет ведется так: зимой специалист ходит по маршрутам в местах обитания животных и считает их следы. Это важно делать после снегопадов, чтобы учесть только свежие отпечатки.

Результаты таковы: в Петербурге живут 30 лосей, 22 кабана, а еще 26 зайцев-русаков — последних за год стало больше в два раза. Неудивительно, что кое-кого из них видели в центре города — в Летнем саду и других местах.



Кроме того, в Петербурге стало больше редких и исчезающих видов птиц: тут насчитали 15 тетеревов (против одного в прошлом году) и 10 рябчиков (против четырёх прошлогодних). Также в городе живут косули, лисицы, куницы, горностаи, зайцы-беляки, ласки и енотовидные собаки. Популяции крупных животных здесь не изолированы — это часть общей популяции, которая распространяется и на Ленобласть.

