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    В Смольном посчитали кабанов, лосей и куниц. Их семейства увеличиваются

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    4 комментария

    В Петербурге по следам считали диких животных — куниц, кабанов, лосей, редких птиц и других лесных жителей. Комитет по природопользованию 20 мая делится хорошими новостями: диких соседей в городе стало больше.

    «За зиму специалисты прошли 27 маршрутов общей протяженностью около 200 км. Наличие данных о диких обитателях города позволяет обеспечить безопасное сосуществование жителей мегаполиса и животного мира. Например, подготовить мероприятия по предотвращению дорожно-транспортных происшествий с дикими животными», — отметил начальник отдела охраны и регулирования использования объектов животного мира Николай Ахматович.

    Подсчет ведется так: зимой специалист ходит по маршрутам в местах обитания животных и считает их следы. Это важно делать после снегопадов, чтобы учесть только свежие отпечатки.

    Результаты таковы: в Петербурге живут 30 лосей, 22 кабана, а еще 26 зайцев-русаков — последних за год стало больше в два раза. Неудивительно, что кое-кого из них видели в центре города — в Летнем саду и других местах.

    Кроме того, в Петербурге стало больше редких и исчезающих видов птиц: тут насчитали 15 тетеревов (против одного в прошлом году) и 10 рябчиков (против четырёх прошлогодних). Также в городе живут косули, лисицы, куницы, горностаи, зайцы-беляки, ласки и енотовидные собаки. Популяции крупных животных здесь не изолированы — это часть общей популяции, которая распространяется и на Ленобласть.

    Напомним, накануне из Павловского парка в лес вывезли потерявшегося лосенка. Теперь его зовут Гоша и он поучаствует в программе исследования по мониторингу миграции диких лосей в антропогенной среде.

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    Комментарии (4)

    фру
    а волков в смольном почему обошли?
    и баранов?
    dedmoroz_5e4d8827384c2
    какие же молодцы в Смольном!
    Игoрь
    А что с глухарями?
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