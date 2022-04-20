Заяц, забегавший в Летний сад, объел «детей» петровского дуба. А взамен оставил кое-что другое

Русак заметно наследил в центре Петербурга за несколько зимних дней, которые он здесь провёл. Спустя два с лишним месяца горожане продолжают находить его «приветы».
Русский музей в своих соцсетях 20 апреля рассказывает, что в Летнем саду из-под снега появились остатки заячьей трапезы. Это саженцы дуба, выращенные из желудей «того самого петровского дуба». Молодые деревья планировалось разослать в другие города в рамках программы «Всероссийская дубрава императора Петра Великого». К счастью, он съел не все. Кроме того, найдены и другие вещественные следы пребывания ушастого гостя — их видно на фотографиях.
«Ранее мы уже рассказывали вам о том, что зимой заяц полакомился молодыми побегами лещины обыкновенной, кизильника блестящего и лиан актинидии. А теперь наши садовые специалисты обнаружили, что заяц за несколько дней пребывания в наших садах успел полакомится и молодыми дубами. Заметить это зимой в снегу было практически невозможно, поскольку лесной житель выбрал четырехлетние деревца, торчащие из под снега, а с таянием обнаружились новые факты его пребывания в центре Санкт-Петербурга. К счастью большая часть саженцев уцелела, и в скором времени деревья примут участие в программе «Всероссийская Дубрава Императора Петра Великого» и займут свои почетные места в садах и парках страны», — рассказывают в паблике музея «ВКонтакте».
Заяц-русак забрёл в центр города в конце января. Его видели на Большой Невке, затем на Фонтанке и в Летнем саду, его следы находили и в Михайловском саду. В итоге его удалось поймать и выпустить на Дудергофских высотах, в местах обитания своих сородичей.