Заяц, забегавший в Летний сад, объел «детей» петровского дуба. А взамен оставил кое-что другое

Русак заметно наследил в центре Петербурга за несколько зимних дней, которые он здесь провёл. Спустя два с лишним месяца горожане продолжают находить его «приветы».



Русский музей в своих соцсетях 20 апреля рассказывает, что в Летнем саду из-под снега появились остатки заячьей трапезы. Это саженцы дуба, выращенные из желудей «того самого петровского дуба». Молодые деревья планировалось разослать в другие города в рамках программы «Всероссийская дубрава императора Петра Великого». К счастью, он съел не все. Кроме того, найдены и другие вещественные следы пребывания ушастого гостя — их видно на фотографиях.

