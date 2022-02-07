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Конец сказки. Зайца из Летнего сада поймали в арт-объекте и отправили к сородичам

Заяц-русак, полмесяца путешествовавший по центру Петербурга, вернулся в естественную среду обитания.

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Фото: Официальный аккаунт садов Русского музея www.instagram.com/rusmuseum.gardens
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Как сообщает 7 февраля официальный аккаунт садов Русского музея в Instagram, в воскресенье прошла спецоперация по поимке зайца. Затем его выпустили на особо охраняемой природной территории, где живет местная популяция его сородичей.

«Лесной житель, устроивший переполох в работе сотрудников Летнего сада, решил освоить новые территории и в ночь со среды на четверг прогулялся по Михайловскому саду, где наутро были обнаружены его многочисленные следы, — отмечается в сообщении. — Несколько раз заяц путешествовал из Летнего сада в Михайловский и обратно. Специалисты комитета по природопользованию и сотрудники садов Русского музея уже начали прорабатывать варианты поимки пушистого гостя, но поймать зайца на территории двух садов практически не представлялось возможным. Тут и пришла на помощь специалистам неравнодушная жительница одного из соседних домов на канале Грибоедова».

Петербурженка Оксана Алексеева заметила зверька ещё во время его первого визита в Михайловский сад и делилась наблюдениями с сотрудниками Русского музея. В воскресенье заяц спрятался в арт-объекте, и благодаря Оксане «специалистам удалось скоординировать свои действия и поймать путешественника».

«В ходе наблюдений специалисты отметили, что русак перестал бояться людей и стал осваивать технические помещения сада и арт-объекты. Притупление естественных инстинктов могло стать угрозой для жизни животного в условиях городской среды. Было принято решение о необходимости возвращения неожиданного гостя в дикую природу», — сообщает пресс-служба комитета по природопользованию.


«Фонтанка» не раз писала о зайце-русаке. В конце января его видели на Большой Невке, затем на Фонтанке и в Летнем саду.

Фото: Официальный аккаунт садов Русского музея www.instagram.com/rusmuseum.gardens

Заяц-русак — краснокнижное животное. В Ленобласти водится всего около 600 особей этого вида, а вот зайца-беляка значительно больше — 43,5 тысячи особей.

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Комментарии (10)

AlBerkut
А может это местный, коренной, с Заячьего острова?
И вообще ст. 27 Конституции, заяц тоже вправе свободно выбирать место жительства и пребывания 😎😂😂
Abu-Denis
Выдворили на родину как мигранта беспаспортного...
Софокл Аристархович
"Такую сказку обоср….ь!"
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