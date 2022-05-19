Лося Гошу поймали в Павловском парке и дали ему работу

Молодого лося, который гулял по Павловскому парку и пугал прохожих, выпустили в естественную среду обитания. Он будет помогать экологам, рассказали 19 мая в петербургском комитете по природопользованию.

Фото: Комитет по природопользованию Петербурга Поделиться Поделиться





Беззаботное животное, бродившее по зеленой зоне парка, заметили местные жители, они и обратились в мобильную экологическую дежурную службу. Как отметили в ведомстве, сохатый не боялся людей и не спешил покидать общественную зону, что представляло угрозу безопасности как для посетителей, так и для самого лося.



«Экологи выехали на место и обнаружили годовалого самца, очевидно, оставленного матерью. Животное было отловлено и вывезено в лес, где его выпустили в естественную среду обитания», — рассказали в комитете.

Комитет по природопользованию Петербурга

Лося назвали Гошей. Теперь у него есть новая работа — сохатый примет участие в программе исследования по мониторингу миграции диких лосей в антропогенной среде. Для этого на Гошу надели специальный ошейник с GPS-датчиком, отслеживающим его перемещения. Первый участник этой программы, лось Виктор, был вывезен специалистами комитета с территории промышленной зоны в Выборгском районе в апреле 2021 года.

О том, что в Павловском парке заметили юного лося, «Фонтанка» писала 8 мая. Сохатый вышел к берегу водоёма пощипать траву.

