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    Юный лось позабавил посетителей Павловского парка. Его бесстрашию можно позавидовать

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    Прогулку петербуржцев по Павловскому парку оживил визит молодого лося. На юный возраст животного намекает отсутствие ветвистых рогов.

    Судя по видеозаписи, опубликованной очевидцами в группе «ДТП и ЧП» 8 мая, сохатый вышел к берегу водоёма пощипать траву. Несколько отдыхающих остановились на безопасном расстоянии, чтобы разглядеть гостя из дикой природы.

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    Очевидно, спокойствие обоюдно: как зрители, так и само животное не опасаются друг друга. Лось неспешно трапезничает, а люди заворожённо следят за его движениями. Один из особо бесстрашных, находясь в паре метров от сохатого, и вовсе говорит по телефону, не обращая на него никакого внимания.

    Ранее «Фонтанка» писала, что водителей Петербурга и Ленобласти предупредили о весенней миграции лосей.

    Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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