Осторожно, лоси. Водителей Петербурга и области предупреждают о весенней миграции сохатых

У лосей на территории Петербурга и Ленинградской области начинается сезонная миграция. Водителям и пешеходам напоминают, что делать при встрече с сохатым и как быть, если он угодил вам под колеса.

Во время весенней миграции лоси ведут себя очень активно, выходя даже на городские улицы, и совершают длительные переходы, пересекая автомобильные дороги, сообщает 5 мая пресс-служба Комитета по природопользованию Петербурга. На участках дорог, где больше вероятность повстречать их на проезжей части, установлены знаки «Дикие животные» и «Зона действия». При встрече с лосем нельзя приближаться к нему или привлекать его внимание к себе, а водителю при виде лося нужно притормозить или полностью остановиться, дав ему перейти дорогу, а затем на низкой скорости продолжить движение, отмечают в ведомстве.

В случае ДТП сбитого лося увозить нельзя, как и покидать место аварии самому. Последнее карается лишением прав на 1,5 года или арестом на 15 суток. Кроме того, водителю придется возместить ущерб за сбитое дикое животное. Как правило, эту сумму выплачивает страховщик по ОСАГО.

Период активности лосей продлится до начала июля.

Если вы увидели, что дикое животное попало в бедственное положение или угрожает безопасности людей, о нем нужно сообщить в мобильную экологическую дежурную службу по телефону 417-59-36. Звонки там принимают круглосуточно. Также можно обратиться по телефону экстренных служб «112».