Удивительное видео из Ленобласти. Кабанёнку стало плохо, и мать сделала ему массаж сердца

Дикие животные умеют оказывать первую медицинскую помощь. Удивительное видео публикует петербургский биолог Павел Глазков в своём канале «Каждой твари по паре» 26 июня.
В видеоловушку, установленную в Приозерском районе Ленинградской области, попала семья кабанов. Малыш обнюхивал землю, и вдруг ему стало плохо.
«Мать почувствовала это, когда он ещё пытался устоять на ногах. Не мешкая, она стала делать поросёнку массаж в районе сердца своим жилистым пятачком. Малыш не подавал никаких признаков жизни. На удивление, на помощь кабанихе подбежал другой полосатик и, сменив свою маму, стал активно массировать тело своего братика или сестрёнки. И — о чудо — к поросенку вернулось сознание! Не теряя времени, он продолжил приём пищи», — рассказывает Павел Глазков.
Кабанихи рожают детёнышей в конце весны. «Фонтанка» в мае показывала «превращение» беременной самки в многодетную мать. Кабаны обитают не только в Ленобласти, но и на территории Петербурга: год назад в городе их насчитали 22 особи.
Кабаны ведут себя как люди, не только когда надо спасать ближнего. В начале июня в Австралии дикий кабан украл 18 банок пива, напился и затеял драку с коровой, а потом решил уплыть от неё через реку, в которой водятся крокодилы.