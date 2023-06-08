В Австралии дикий кабан украл 18 банок пива, напился и затеял драку с коровой

В Австралии дикий кабан выпил три ящика пива и стал носиться по кемпингу в поисках закуски, попутно подравшись с коровой и искупавшись в местной реке, 5 июня сообщает Whiskeyriff.
В туристическим кемпинге DeGrey River в австралийском Порт-Хедленде один из туристов оставил несколько ящиков пива в своей палатке. Кабан сумел выкрасть банки и выпить содержимое, после чего начал рыться в ближайших мусорных баках в поисках пищи.
После трапезы кабан напал на корову, но неудачно. По словам очевидцев, впоследствии она гонялась за ним между машинами. В конце концов он решил уплыть от коровы через реку, несмотря на то что в ней обитают крокодилы.
Под вечер животное наконец утомилось: кабан выбрался на берег и уснул под деревом.
В Австралии дикие кабаны представляют серьезную проблему, поскольку наносят значительный вред окружающей среде и некоторым видам сельского хозяйства. По оценкам экспертов, в стране на данный момент находится до 24 миллионов особей. Такое изобилие вызвано стремлением ученых восстановить популяцию австралийских крокодилов, поскольку для них кабаны обеспечивают постоянный источник пропитания.