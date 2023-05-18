Притормаживать беременность умеет, но не стала. В кадре — многодетная мать и её восемь полосатиков

«Две недели назад в пригороде Петербурга в видеоловушку мне попалась беременная кабаниха. И вот свершилось. На днях та же видеоловушка зафиксировала уже многодетную мать, которая куда-то спешила. За ней едва поспевали её восемь полосатых поросят», — рассказывает Глазков.

Любопытно, что у большинства видов млекопитающих, включая человека, рождается больше самцов, и только у крота и кабана — больше самок. Дикие свиньи — самые плодовитые животные среди копытных и могут размножаться уже на первом году жизни. Беременность у них длится около четырёх месяцев. В условиях неблагоприятной зимы и весны они (как и некоторые виды оленьих) могут задерживать развитие своей беременности, чтобы родить в более тёплое время. В помёте в среднем 5–7 поросят, максимум 15. Они появляются на свет зрячими и подвижными. У каждого поросенка есть свой индивидуальный материнский сосок, к которому он старается не допускать собратьев. Характерная полосатая окраска — маскировочная, к 4–5 месяцам она постепенно исчезает.

