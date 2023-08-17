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    Театр Наталии Касаткиной и Владимира Василёва привезет в Петербург свои балетные хиты

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    2 комментария

    Государственный академический театр Наталии Касаткиной и Владимира Василёва привезет в Петербург четыре своих канонических балета — «Спартак» на музыку Хачатуряна, «Дон Кихот» Минкуса, «Жизель» Адана и «Ромео и Джульетта» Прокофьева. Показы пройдут на исторической сцене Александринского театра с 24 по 27 августа.

    Фото: Александр Панков, фото предоставлено организаторами
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    Наталия Касаткина и Владимир Василёв начинали как балетмейстеры Большого и Мариинского (тогда Кировского) театров, а в семидесятых основали собственную школу, сочетающую классический танец с элементами других пластических направлений.

    24 августа покажут авторскую версию балета Хачатуряна «Спартак» (18+). Наталия Касаткина и Владимир Василёв знали Арама Хачатуряна лично и разделяли переживания композитора по поводу того, что в самой известной постановке «Спартака» оригинальная партитура была урезана вдвое, и в 2003 году выпустили свою версию «Спартака», почти наполовину состоящую из музыки, не использованной прежде. В танец, рассказывающий историю восстания рабов во главе с гладиаторами, Касаткина и Василёв вплели приёмы настоящего римского боя, которому артистов обучал известный постановщик трюков в кино Александр Малышев.

    Фото: Александр Панков, фото предоставлено организаторами
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    25 августа зрителей ждет яркий «Дон Кихот» (6+). Темпераментные танцы, ритмичный стук кастаньет, яркие костюмы — на сцене будет царить солнечная праздничная Испания. Хореографы изменили сюжет, добавив комических персонажей: бакалавра Карраско и племянницу Дон Кихота Антонины, которые сопровождают благородного рыцаря в странствиях. Героев ждут приключения, погони, розыгрыши и, разумеется, счастливый финал.

    Фото: Александр Панков, фото предоставлено организаторами
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    26 августа можно будет увидеть необычную постановку «Ромео и Джульетты» (12+). В основе либретто — не классический перевод Пастернака, а подстрочник, который в полный мере передает и весь смысл оригинала, и юмор, заложенный Шекспиром. В 70-х годах XX столетия эту оригинальную версию балета Сергея Прокофьева даже пытались запретить — за якобы слишком вольное обращение с программным произведением. К тому же это симфонический балет — даже линии второстепенных персонажей передаются танцем.

    Фото: предоставлено организаторами
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    Закроет гастроли «Жизель» (6+) — увидеть романтическую балетную классику можно 27 августа. При восстановлении этого спектакля для своего театра Наталия Касаткина и Владимир Василёв взяли за образец спектакль Большого театра, в котором и сами раньше танцевали, и бережно отнеслись к тексту и малейшим деталям.

    Фото: Александр Панков, фото предоставлено организаторами
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Александр Панков, фото предоставлено организаторами
    Фото: Александр Панков, фото предоставлено организаторами
    Фото: Александр Панков, фото предоставлено организаторами
    Фото: предоставлено организаторами
    Фото: Александр Панков, фото предоставлено организаторами

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    Балет
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    Комментарии 2

    Гость17 Авг 2023 в 13:39
    Прекрасно ! 🙏💃
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