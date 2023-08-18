На экранах — корейская мелодрама об усыновлении, снискавшая лавры в Канне

24 августа в кино — премьера фильма «Посредники». По сюжету, парочка обаятельных мошенников подбирает у порога приюта брошенного младенца. Они планируют продать ребенка, но не кому попало, а найти для него любящую семью. Однако пока герои колесят по стране в поисках приемных родителей — на поиски их самих выходят частные детективы, а затем к погоне подключаются и гангстеры.



Фото: rusreport.com/ Поделиться Поделиться





Режиссером картины стал Хирокадзу Корээда, японский режиссер. Кинематографист сильней всего прославился своим фильмом «Магазинные воришки», заработавшим главный приз Каннского кинофестиваля и собравшего огромную кассу.



«Посредники» — первая корейская лента Корээды. Он взялся за это кино, узнав, что в Корее и в Японии есть особая система усыновления: существует так называемая «детская коробка», где действительно люди могут анонимно оставить детей. Для Корээды эта новая работа — своего рода продолжение «Магазинных воришек», где речь также идёт о мошенниках и о необычных семейных связях.



Музыку к картине написал Чон Джэ Иль, до этого работавший над саундтреком к фильму «Паразиты» и к сериалу «Игра в кальмара».



Фильм также был выбран для участия в Каннском конкурсе 2022 года. Он выиграл приз экуменического жюри, а актер Сон Кан Хо был награжден за лучшую мужскую роль. Кроме того, «Посредники» получили призы на фестивалях в Мюнхене, в Иерусалиме, в Норвегии и на Венецианском кинофестивале.



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Матвей Пирогов

