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    Рэпер Хаски сыграет большой концерт в Петербурге

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    Дмитрий Кузнецов, он же Хаски, певец безнадеги и декаданса, своими концертными шоу вышел за пределы традиционного рэп-концерта, каждый свой выход превращая в некий перформанс или концептуальное шоу. Вероятно, что-то подобное ждет петербуржцев и на этот раз — на большом сольном концерте Хаски 25 августа в пространстве «Флагшток» (16+).

    Фото: vk.com/husky2023
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    Послушать Хаски под открытым небом — идея очень хорошая, ведь музыкант сейчас находится в прекрасной творческой форме и вновь выступает с живым составом. Чтобы примерно понять, что вас ждет, можно посмотреть запись с недавнего VK Fest, где, помимо чудных костюмов, музыканты удивили слушателей новыми аранжировками уже известных всем хитов. Хаски — это теперь не один человек, это целая рок-группа. Не обойдется и без концептуализма — судя по лого концерта (перечеркнутая надпись «Хаски») и некоторым постам в соцсетях, зрителям предстоит «отменить» Хаски. Что это значит, пока известно лишь самому музыканту.

    Фото: vk.com/husky2023
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    Прямо сейчас музыкант пишет новый альбом, а пока можно вспомнить строчки знакомых песен от «Иуды», «Пироманта» и «Панельки» до «Черным-черно», «Бесконечного магазина» и других. Готовимся их петь и слэмиться, потому что обновленный саунд обязывает.

    Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

    Фото: vk.com/husky2023
    Фото: vk.com/husky2023

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