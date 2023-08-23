Рэпер Хаски сыграет большой концерт в Петербурге

Дмитрий Кузнецов, он же Хаски, певец безнадеги и декаданса, своими концертными шоу вышел за пределы традиционного рэп-концерта, каждый свой выход превращая в некий перформанс или концептуальное шоу. Вероятно, что-то подобное ждет петербуржцев и на этот раз — на большом сольном концерте Хаски 25 августа в пространстве «Флагшток» (16+).

Послушать Хаски под открытым небом — идея очень хорошая, ведь музыкант сейчас находится в прекрасной творческой форме и вновь выступает с живым составом. Чтобы примерно понять, что вас ждет, можно посмотреть запись с недавнего VK Fest, где, помимо чудных костюмов, музыканты удивили слушателей новыми аранжировками уже известных всем хитов. Хаски — это теперь не один человек, это целая рок-группа. Не обойдется и без концептуализма — судя по лого концерта (перечеркнутая надпись «Хаски») и некоторым постам в соцсетях, зрителям предстоит «отменить» Хаски. Что это значит, пока известно лишь самому музыканту.