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    На экранах — камерный хоррор о лифте, ставшем порталом в другой мир

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    Фото: paradisegroup.ru
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    24 августа в кино выходит фильм ужасов «Игра в лифте». По сюжету сестра главного героя Райана исчезла, проведя популярный в Интернете ритуал, с помощью которого можно попасть в иное измерение. В центре ритуала — лифт, который становится порталом в другой мир. Райан также решает сыграть в игру в лифте, чтоб найти сестру, но даже не представляет, с чем ему придется столкнуться.

    В режиссерском кресле «Игры в лифте» — Ребекка Маккендри, опытная постановщица фильмов ужасов. Предыдущий ее фильм, «Великолепный», о чудовище из туалетной кабинки, был высоко оценен и критиками, и публикой — за увлекательный сюжет, юмор и способность вызывать страх самыми лаконичными средствами. Новый фильм отчасти вторит предыдущему: здесь также дело происходит в замкнутом пространстве, где одинокий герой вынужден столкнуться с ужасами иной реальности.

    Надо заметить, что «игра в лифте» — не изобретение кинематографистов. Такая городская легенда действительно долгие годы гуляет в Интернете. Можно найти различные истории об исчезнувших и даже разные варианты правил ритуала. Наткнувшись на эту легенду, Маккендри и решила снять новый фильм.

    18+

    Матвей Пирогов

    Фото: paradisegroup.ru

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