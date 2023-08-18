На экранах — камерный хоррор о лифте, ставшем порталом в другой мир

24 августа в кино выходит фильм ужасов «Игра в лифте». По сюжету сестра главного героя Райана исчезла, проведя популярный в Интернете ритуал, с помощью которого можно попасть в иное измерение. В центре ритуала — лифт, который становится порталом в другой мир. Райан также решает сыграть в игру в лифте, чтоб найти сестру, но даже не представляет, с чем ему придется столкнуться.
В режиссерском кресле «Игры в лифте» — Ребекка Маккендри, опытная постановщица фильмов ужасов. Предыдущий ее фильм, «Великолепный», о чудовище из туалетной кабинки, был высоко оценен и критиками, и публикой — за увлекательный сюжет, юмор и способность вызывать страх самыми лаконичными средствами. Новый фильм отчасти вторит предыдущему: здесь также дело происходит в замкнутом пространстве, где одинокий герой вынужден столкнуться с ужасами иной реальности.
Надо заметить, что «игра в лифте» — не изобретение кинематографистов. Такая городская легенда действительно долгие годы гуляет в Интернете. Можно найти различные истории об исчезнувших и даже разные варианты правил ритуала. Наткнувшись на эту легенду, Маккендри и решила снять новый фильм.
18+
Матвей Пирогов