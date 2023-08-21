«Lendoc Film Festival» покажет новое кино России и стран ближнего зарубежья

С 25 по 29 августа в Петербурге пройдет IV Международный фестиваль кино России и стран ближнего зарубежья «Lendoc Film Festival» (18+). Фестиваль включает в себя сразу две конкурсные программы — игровую и неигровую. Площадкой фестиваля станет, как обычно, киностудия «Лендок», а также кинотеатры «Аврора», «Дом Кино», «Родина», и киноцентр «Ленфильм».

Фото: кадр из фильма «Последний свидетель» Поделиться Поделиться





Всего покажут 24 фильма, среди которых — 3 мировые и 2 российские премьеры. В нынешнем году фестиваль впервые учредил международный конкурс. Кроме российских фильмов, пришло более 200 заявок из Беларуси, Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана, Казахстана, Армении и Кыргызстана. Отбор прошли 10 картин.



Среди наиболее интересных — фильм режиссера Романа Михайлова «Наследие» — медитативная, сновидческая лента о жизни подростка Руса в глухой российской провинции. Она уже заслужила гран-при фестиваля «Горький Fest». Другой фаворит — драма режиссера Наталии Мещаниновой «Один маленький ночной секрет», поэтическая драма, также о подростке — четырнадцатилетней Мире, у которой есть этот самый «секрет». Фильм снискал исключительно восторженные отзывы от критиков.

В неигровой конкурс включили 14 документальных фильмов из России, Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана; среди них и мировые премьеры, и дебютные работы выпускников ВГИК и СПБГИКИТ, учеников Александра Сокурова. «Vad’d’a. Мытарства» — фильм молодого режиссёра Никиты Добрынина, посвящённый выживанию малой народности, вожан, посреди стремительно урбанизирующемся ландшафта Ленобласти. «Хороший доктор» Сергея Лукьянченко — посвящён работе молодого фельдшера в вымирающем селе. Режиссёр, сам работавший фельдшером, знает эту тему не со стороны.

Фото: кадр из фильма «Хороший доктор» Поделиться Поделиться





Кроме конкурсных программ, зрителей будут ждать фильмы из Ирана, Индии, Аргентины и США в рамках программы «Lendoc Panorama». А ещё — мастер-классы и круглые столы с участием мастеров киноиндустрии.

Среди событий фестиваля особо следует выделить мастер-класс корифея отечественного кино Александра Сокурова. Он пройдёт 26 августа, в 16:00 в Белом зале киностудии «Лендок». Александр Николаевич расскажет, как работает с экранизациями исторических событий, какую роль дебютное кино играет в отечественном кинопроцессе и поделится соображениями: региональному и республиканскому кинематографу обрести собственный голос. Модератором мастер-класса станет киновед, главный редактор киностудии Ленфильм Андрей Апостолов. Подробности по ссылке.

На остальные мероприятия фестиваля можно попасть, зарегистрировашись на сайте.

