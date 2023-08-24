Музеи Петербурга превратят Летний сад в страну детства и знаний

Уроки античного изящества и этики, мастер-классы по изготовлению ритуальных африканских масок и искусству живописи, погружение в мир циркового искусства — такие встречи для детей разного возраста и их родителей в последние выходные лета, 26 и 27 августа, пройдут на аллеях Летнего сада.
В преддверии начала учебного года Русский музей позвал коллег из других музеев, чтобы провести фестиваль «Музеи — детям». На зов откликнулись Петербургский государственный цирк и Военно-исторический музей, Военно-медицинский музей и «Павловск», Музей истории религии и истории Петербурга и Литературный музей «XX век», Музей Фаберже и «Вселенная воды». Это — лишь часть участников. Свои стенды установят больше 30 площадок.
Ребятам, которые не очень любят мастерить что-то руками, понравятся интерактивные игры и прогулки по саду. Музей гигиены организовал целую «Зону здорового образа жизни», чтобы все «засидевшиеся» и «скучающие» бегали, прыгали и при этом будто бы невзначай узнавали о своём теле и заботе о нём.
В первой половине дня в воскресенье на фестивале также пройдет серия занимательных опытов и музыкальные встречи.
Активности проходят с 12 до 18 часов. Вход для детей до 14 лет бесплатный.
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Ольга Минеева