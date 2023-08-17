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    Фестиваль «Ленинградские мосты» приглашает петербуржцев на бесплатные лекции и джазовые эксперименты

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    Провести ярко и интересно последние дни лета поможет фестиваль «Ленинградские мосты», который уже традиционно соберет петербуржцев на Банковском, Итальянском и Мало-Конюшенном мостах. В этом году фестиваль пройдет 25–27 августа.

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    Все три дня фестиваль будет радовать насыщенной программой, где найдется место всему, начиная от музыки и заканчивая образовательными лекциями. Подробная программа лекций будет опубликована в паблике фестиваля ближе к датам, а насыщенность лайнапа радует уже сейчас: на мостах выступят исполнительница хита «Стрелы» Тося Чайкина, завсегдатаи «Мостов» ретрооркестр ВИА «Пролетарское танго» и OQJAV, Васса Бокова, которую вы могли видеть в роли скрипачки Маши в сериале «Король и шут», группа «Братья Грим», переосмысливающая фольклор Zventa Sventana и многие другие.

    Фото: vk.com/leningradskiemosty
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    Помимо имен узнаваемых, на мостах споют и менее известные, но не менее талантливые артисты, так что у гостей фестиваля будет отличная возможность открыть для себя новых исполнителей. Ну а если петь надоест, всегда можно будет посетить разнообразные мастер-классы, а также сфотографироваться с интерактивными арт-объектами.

    Подробную программу смотрите на сайте фестиваля.

    Вход свободный, 0+

    Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

    Фото: vk.com/leningradskiemosty

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