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    Камерный театр им. Малышицкого откроет сезон спектаклем о возращении домой из эмиграции

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    24 и 25 августа на сцене Камерного театра им. Малышицкого пройдет премьера спектакля Петра Шерешевского «Крум» по одноимённой пьесе Ханоха Левина 1972 года. Опыт эмиграции и возращения, которым автор наделяет своего героя, пережит им самим — его родители в 1935 году эмигрировали в Палестину из польского города Лодзь.

    фото с репетиции спектакля
    фото с репетиции спектакляФото: vmtheatre.ru
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    По сюжету молодой писатель возвращается домой из эмиграции. Перспектив у него нет и он пришел на родную землю доживать жизнь. Левин в своих пьесах пишет мир карнавальным и брутальным, но населяет их чеховскими персонажами — это мир косноязычных чудаков и неудачников, которые знают что в жизни есть что-то большое, но не могут рассказать об этом остальным.

    В этом спектакле Шерешевский продолжает эксперементы с камерами и видеопроекциями. Зрительские места будут расположены у сцены друг напротив друга, а за ними — экраны. Таким образом зрители будут видеть и собственную реальность, и проекции отражений. Кроме того, камеры будут транслировать не только крупный план, но и перспективу и пространство вокруг человека.

    Художник постановки Надежда Лопардина, над видео работает Феодосия Варвара Рейпольская.

    18+

    Полина Никитина

    фото с репетиции спектакля
    фото с репетиции спектакляФото: vmtheatre.ru

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