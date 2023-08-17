Камерный театр им. Малышицкого откроет сезон спектаклем о возращении домой из эмиграции

24 и 25 августа на сцене Камерного театра им. Малышицкого пройдет премьера спектакля Петра Шерешевского «Крум» по одноимённой пьесе Ханоха Левина 1972 года. Опыт эмиграции и возращения, которым автор наделяет своего героя, пережит им самим — его родители в 1935 году эмигрировали в Палестину из польского города Лодзь.
По сюжету молодой писатель возвращается домой из эмиграции. Перспектив у него нет и он пришел на родную землю доживать жизнь. Левин в своих пьесах пишет мир карнавальным и брутальным, но населяет их чеховскими персонажами — это мир косноязычных чудаков и неудачников, которые знают что в жизни есть что-то большое, но не могут рассказать об этом остальным.
В этом спектакле Шерешевский продолжает эксперементы с камерами и видеопроекциями. Зрительские места будут расположены у сцены друг напротив друга, а за ними — экраны. Таким образом зрители будут видеть и собственную реальность, и проекции отражений. Кроме того, камеры будут транслировать не только крупный план, но и перспективу и пространство вокруг человека.
Художник постановки Надежда Лопардина, над видео работает Феодосия Варвара Рейпольская.
18+
Полина Никитина