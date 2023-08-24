«Небо зовет!»: бесплатный астрономический фестиваль пройдет на Обводном канале

26 августа возле Планетария 1 пройдет фестиваль «Небо зовет!». Расскажут о проекте автоматической станции «Луна-25» и его перспективах и о многом другом, а также можно будет посмотреть в телескопы. Бесплатно. 12+



Фото: Наталья Гончарова, «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Один из выступающих, аэрокосмический инженер Никита Матасов (участник Молодежного совета Русского космического общества) основал вместе с единомышленниками проект под жизнеутверждающим названием «Мы верим в космос». Он посвящен космическому образованию. В этом смысле, наверное, поучительно будет послушать про «Луну -25», которую планировали запустить больше 20 лет назад. Наконец запустили — и потеряли. Между тем, по планам Роскосмоса, с 2025 года Россия намерена разворачивать в космосе свою орбитальную станцию. Никита Матасов расскажет о перспективах.



Георгий Тимс, автор и ведущий проекта «Физика для гуманитариев», понятно объяснит про «Настоящую Луну» (так лекция называется). Например, есть ли у Луны цвета? На астрофотографиях мы видим завораживающие снимки, но почему фото и видео американской лунной миссии «Аполлон» были такими бесцветными?



Опытный астроном-любитель Николай Семенец расскажет о самой узнаваемой планете Солнечной системы, Сатурне. И самое время: с 26 на 27 августа планета пройдет точку противостояния, это самое удобное время, чтобы за ней наблюдать.



А вообще — будет и театральный перформанс, и мастер-класс (о том, как услышать спутник), и за Солнцем понаблюдаем в телескопы. Все события 26 августа — вокруг Планетария 1 (наб. Обводного канала, 74, лит. Ц): во дворике, в библиотеке, на детской площадке возле катка. Регистрация — на таймпаде, начало в 13:00.

Александра Шеромова

