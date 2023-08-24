    Сейчас

    +16˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +16˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 16

    2 м/с, южн

    761мм

    66%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd94.44eur102.25

    Наука

    «Небо зовет!»: бесплатный астрономический фестиваль пройдет на Обводном канале

    321
    2 комментария

    26 августа возле Планетария 1 пройдет фестиваль «Небо зовет!». Расскажут о проекте автоматической станции «Луна-25» и его перспективах и о многом другом, а также можно будет посмотреть в телескопы. Бесплатно. 12+

    Фото: Наталья Гончарова, «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Один из выступающих, аэрокосмический инженер Никита Матасов (участник Молодежного совета Русского космического общества) основал вместе с единомышленниками проект под жизнеутверждающим названием «Мы верим в космос». Он посвящен космическому образованию. В этом смысле, наверное, поучительно будет послушать про «Луну -25», которую планировали запустить больше 20 лет назад. Наконец запустили — и потеряли. Между тем, по планам Роскосмоса, с 2025 года Россия намерена разворачивать в космосе свою орбитальную станцию. Никита Матасов расскажет о перспективах.

    Георгий Тимс, автор и ведущий проекта «Физика для гуманитариев», понятно объяснит про «Настоящую Луну» (так лекция называется). Например, есть ли у Луны цвета? На астрофотографиях мы видим завораживающие снимки, но почему фото и видео американской лунной миссии «Аполлон» были такими бесцветными?

    Опытный астроном-любитель Николай Семенец расскажет о самой узнаваемой планете Солнечной системы, Сатурне. И самое время: с 26 на 27 августа планета пройдет точку противостояния, это самое удобное время, чтобы за ней наблюдать.

    А вообще — будет и театральный перформанс, и мастер-класс (о том, как услышать спутник), и за Солнцем понаблюдаем в телескопы. Все события 26 августа — вокруг Планетария 1 (наб. Обводного канала, 74, лит. Ц): во дворике, в библиотеке, на детской площадке возле катка. Регистрация — на таймпаде, начало в 13:00.

    Александра Шеромова

    Фото: Наталья Гончарова, «Фонтанка.ру»

    По теме

    Куда сходить бесплатноКосмосПланетарий
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close