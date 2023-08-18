В кино покажут триллер с Лиамом Нисоном, который снова пытается спасти заложников

24 августа в российский прокат выходит фильм «Заложники». По сюжету, главный герой Мэт (его играет корифей Голливуда Лиам Нисон), утром отвозя детей в школу, обнаруживает у себя в машине бомбу. В ту же минуту ему звонит неизвестный: чтобы выжить, необходимо следовать его инструкциям и ни в коем случае не покидать автомобиль. Чтобы спасти детей, обычному бизнесмену придется зайти очень далеко за черту закона.
Лиаму Нисону не впервой защищать себя и свою семью в кино: в серии фильмов «Заложница» он сражался с мафией за жизнь дочери, а в картине «Пассажир» ему приходится выживать самому внутри захваченного поезда. Такое амплуа Нисона стало даже своеобразным мемом.
Режиссер «Заложников» — американец венгерского происхождения Нимрод Антал. Он прославился своим дебютным фильмом «Контроль», получившим молодежный приз на Каннском кинофестивале. Там действие разворачивается внутри будапештского метрополитена.
В новой работе дело происходит в Берлине, но съемки в основном проводились на студии в Потсдаме. Фильм полон взрывов и перестрелок, которые разворачиваются на улицах Берлина, но, по словам постановщика — внутри автомобиля происходит столько же, а то и больше, драмы, сколько вокруг него.
16+
Матвей Пирогов