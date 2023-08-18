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    В прокате — хоррор со звездой «Терминатора-2»

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    24 августа на российские экраны выходит хоррор американского режиссера Винсента Грэшоу «Шепоты мертвого дома».

    Фото: кадр из фильма
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    Сюжет картины разворачивается вокруг фермы Грэма, на которой, как говорят, водятся привидения. На ферме проживают отец семейства Иосия и его младший сын Томас. Но неожиданно туда возвращаются старшие дети Илай и Мэри, которые уехали более двадцати лет назад. Но воссоединившись, проклятое семейство рискует встретиться лицом к лицу с призраками прошлого. Такая вот американская готика.

    Главную роль — патриарха семьи Грэмов Иосии — сыграл актер Роберт Патрик, лучше всего памятный по роли жидкого терминатора Т-1000 из второй части франшизы. А Ник Стал, сыгравший Илая, сыграл повзрослевшего Джона Коннора — в третьем фильме. Так что в фильме действительно происходит своеобразное воссоединение.

    Фото: кадр из фильма
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    Съемки проходили в штате Оклахома, в городе Чикаша. Мировая премьера фильма состоялась в августе 2021 года на международном фестивале «Фантазия». Критики отметили прекрасную операторскую работу Карлоса Риттера, способность вызывать страх без помощи клише и спецэффектов — и интересную сюжетную линию картины в духе фильмов Дэвида Линча, Ари Астера и М. Найта Шьямалана.

    18+

    Матвей Пирогов

    Фото: кадр из фильма
    Фото: кадр из фильма

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    Хоррор
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    Комментарии 1

    Гость18 Авг 2023 в 14:59
    Скукота очередная
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