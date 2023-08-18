В прокате — хоррор со звездой «Терминатора-2»

24 августа на российские экраны выходит хоррор американского режиссера Винсента Грэшоу «Шепоты мертвого дома».
Сюжет картины разворачивается вокруг фермы Грэма, на которой, как говорят, водятся привидения. На ферме проживают отец семейства Иосия и его младший сын Томас. Но неожиданно туда возвращаются старшие дети Илай и Мэри, которые уехали более двадцати лет назад. Но воссоединившись, проклятое семейство рискует встретиться лицом к лицу с призраками прошлого. Такая вот американская готика.
Главную роль — патриарха семьи Грэмов Иосии — сыграл актер Роберт Патрик, лучше всего памятный по роли жидкого терминатора Т-1000 из второй части франшизы. А Ник Стал, сыгравший Илая, сыграл повзрослевшего Джона Коннора — в третьем фильме. Так что в фильме действительно происходит своеобразное воссоединение.
Съемки проходили в штате Оклахома, в городе Чикаша. Мировая премьера фильма состоялась в августе 2021 года на международном фестивале «Фантазия». Критики отметили прекрасную операторскую работу Карлоса Риттера, способность вызывать страх без помощи клише и спецэффектов — и интересную сюжетную линию картины в духе фильмов Дэвида Линча, Ари Астера и М. Найта Шьямалана.
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Матвей Пирогов