Павловск разукрасит уик-энд «Осенней пасторалью» с вареньем

В последнее воскресенье лета, 27 августа, музей-заповедник «Павловск» настраивает на новый лад и устраивает арт-праздник «Осенняя пастораль».
В Садоводстве Боде Павловского парка в этот день будет шумно и ярко: профессиональные повара расскажут о кулинарии и презентуют рецепты своих любимых блюд, а специалисты по сбору трав расскажут о том, что и как высушить, чтобы потом в холодный сезон заваривать вкусные напитки.
Одно из самых азартных развлечений программы — акция-дегустация «Варим варенье». Словно в большом кулинарном шоу участники должны будут по вкусу указать все ингредиенты той или иной заготовки. Тот, кто сможет назвать все составляющие баночек, получит в подарок свежее варенье.
Организаторы праздника не забыли и про детей: пока родители гуляют по парку и, например, слушают про самые интересные растения на экскурсии, ребята могут вместе со всеми желающими присоединиться к урокам живописи или послушать музыку в open air формате.
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Ольга Минеева