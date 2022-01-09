Снежные аварии, петарда в балконе и «отдых» в аэропорту. Чем запомнились Петербургу новогодние каникулы

Какая встреча Нового года без фейерверков. Но в 2022 году любителей «зажечь» было меньше. Об этом говорит даже статистика ЧП, связанная с петардами.

Единственным происшествием, которое надолго запомнят жители дома на Рыбацком проспекте, стала залетевшая на балкон петарда. К счастью, никто не пострадал, но крытый балкон стал открытым. В происшествии винят нетвердую руку запускавшего.

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Еще до вступления в силу решения городских властей о почти повсеместных QR-кодах и недовольстве граждан нововведениями, драка из-за маски произошла 1 января у «Максидома» на Уральской улице. Программисту с оружием не удалось доказать свое право покупать люстру с открытым «забралом».

fontanka.ru

Жаркой в прямом смысле слова ночь на 2 января выдалась в клубе «Зодиак» на Купчинской улице. Посетителям не удалось досмотреть эротическое шоу и розыгрыш призов из-за пожара. В тот же день больше тридцати человек вывели из здания бывшего общежития на улице Нахимова из-за возгорания в комнате на седьмом этаже. В больницу увезли женщину, которую при помощи автолестницы снимали с горящего этажа.

В Кронштадте, напротив, стало холоднее после того, как подросток из Краснодара снегом затушил Вечный огонь. Полицейские в присутствии родителей объяснили неучу, почему так делать нельзя. Не только снежные завалы осложняли автомобилистам и общественному транспорту движение в новогодние праздники. 3 января белый «Мерседес» заблокировал движение автобусу 191-го маршрута. Водитель легкового автомобиля вышел для того, чтобы оскорбить коллегу-перевозчика, плюнуть в него и разбить форточку. В суде потом он, правда, уверял, что ничего такого не делал. Но его отправили подумать о своем поведении, наказав административным арестом на трое суток. К этому добавилось уголовное дело о вандализме.

4 января оказалось «недетским» днем. Скорая выезжала в бассейн спа-отеля в Петергофе, где чуть не утонул четырехлетний мальчик, который отдыхал там с родителями и еще двумя детьми. Как рассказывала мама мальчика «Фонтанке», первую помощь ребенку оказывали не сотрудники заведения, а женщина-врач из отдыхавших там людей. Медпомощь вызвали и девочке, которая приехала в «Охта парк» с родителями из Москвы. Во время химического шоу она наступила на сухой лед и обожгла пятки. С 5 января новости заполонили застревавшие то в Петербурге, то в Москве пассажиры. Много жалоб «Фонтанка» получила на работу авиакомпании Nordwind Airlines. Сначала на несколько часов задержался рейс на Симферополь. А потом из-за поломки борта в Пулково вернулся самолет, вылетевший в Белград. Техническими причинам объяснили в «России» и замену Sukhoi Superjet за «более вместительный борт», чтобы доставить пассажиров из Москвы в Петербург. В одиссею вылилось желание погреться на пляжах Египта. Сначала из-за замены борта горожане почти полсуток провели в петербургском аэропорту. Потом их судьбу повторили те, кто ждал самолета домой в Шарм-эш-Шейхе. Особо печальной оказалась история семьи с трехлетним ребенком — они застряли в Египте из-за проблем с оповещением о новом времени рейса. После вмешательства «Фонтанки» им все-таки удалось улететь на родину.

Традиционно «веселыми» выдались новогодние праздники у петербургской полиции. 5 января главк сообщил о задержании группы, у которых нашли 62 килограмма наркотиков и вдвое больше прекурсоров. Операцию проводили при участии спецназа. На видео попал одинокий велотренажер. 6 января силовики освобождали мужчину, которого трое запихнули в «Ауди» и требовали полумиллионного выкупа. На следующий день полицейские искали и нашли мужчину, который пырнул ножом в шею земляка, а потом подбросил умирающего в больницу. Спаси раненого врачи не смогли. Мороз, снегопад, потепление, потом опять мороз. Все прелести непогоды испытали на себе автомобилисты в первые дни нового года. Больше всего аварий произошло на дорогах Ленобласти, где погибли больше 10 человек, и пострадали 13, в том числе 9 детей. В Петербурге самое серьезное ДТП произошло 7 января на Приморском шоссе. Руководитель одного из крупнейших христианских издательств и совета христианского общества «Библия для всех» 62-летний Павел Дамьян улетел на своем «Фольксвагене» в кювет. Когда мужчина вышел из машины, его сбила женщина на «Шкоде Октавия», которая также вылетела с дороги на обочину.