«Искренний христианин, заядлый рыбак». В аварии на Приморском шоссе погиб глава совета христианского общества «Библия для всех»

Единственным погибшим в случившемся 7 января ДТП на Приморском шоссе оказался руководитель одного из крупнейших христианских издательств и совета христианского общества «Библия для всех» 62-летний Павел Дамьян.



Он также возглавлял совет местной религиозной организации, которая входит в состав Объединения церквей евангельских христиан-баптистов по Петербургу и Ленобласти. В 1970-е годы Дамьян активно участвовал в нелегальной в те времена христианской деятельности, евангельских диспутах с атеистами, подпольном издании христианских книг.

