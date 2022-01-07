«Искренний христианин, заядлый рыбак». В аварии на Приморском шоссе погиб глава совета христианского общества «Библия для всех»

Единственным погибшим в случившемся 7 января ДТП на Приморском шоссе оказался руководитель одного из крупнейших христианских издательств и совета христианского общества «Библия для всех» 62-летний Павел Дамьян.
Он также возглавлял совет местной религиозной организации, которая входит в состав Объединения церквей евангельских христиан-баптистов по Петербургу и Ленобласти. В 1970-е годы Дамьян активно участвовал в нелегальной в те времена христианской деятельности, евангельских диспутах с атеистами, подпольном издании христианских книг.
Павла называют заядлым рыбаком, который развозил свой улов по домам верующих на Васильевском острове. По словам знакомых погибшего, сегодня он как раз собирался на домашнее христианское общение и, возможно, ехал наловить рыбы, чтобы угостить своих друзей.
Авария произошла утром 7 января у дома 47 по Приморскому шоссе. Дамьян за рулем «Фольксвагена Поло» слетел с дороги в кювет, следом за ним в это же место съехала женщина на «Шкоде Октавия» и задавила мужчину.