В детском клубе «Охта Парка» после шоу скорую вызвали для 4-летней девочки

Как стало известно «Фонтанке» 5 января, заявка о травмировании ребенка во время шоу на курорте в деревне Мистолово поступило накануне около полудня. Звонок в «112» сделали родители ребенка, приехавшие из Москвы. Они обнаружили покраснение пяток четырехлетней дочери, которая, по предварительной информации, наступила на сухой лед во время химического шоу в детском клубе «Индиго».

Покраснение пяток стало причиной для вызова Скорой помощи, полиции и СК в детский клуб «Индиго» на курорте «Охта Парк».

Приехавшая на вызов скорая осмотрела ребенка, но оснований для госпитализации не нашла. С выводами медиков согласились и взрослые.



Полицию и СК, тем не менее, о заявке в «Охта Парк» известили. Проводится проверка.



Оперативно получить комментарии от клуба «Индиго» и администрации курорта «Фонтанке» не удалось.

