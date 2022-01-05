FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: -4
74.29р84.07р
Площадки для салюта - списокКарта пунктов вакцинацииОбраз жизниКуда пойти на новогоднихЭто на Новый годПромышленный Петербург

В детском клубе «Охта Парка» после шоу скорую вызвали для 4-летней девочки

0
Печать

Покраснение пяток стало причиной для вызова Скорой помощи, полиции и СК в детский клуб «Индиго» на курорте «Охта Парк».

Как стало известно «Фонтанке» 5 января, заявка о травмировании ребенка во время шоу на курорте в деревне Мистолово поступило накануне около полудня. Звонок в «112» сделали родители ребенка, приехавшие из Москвы. Они обнаружили покраснение пяток четырехлетней дочери, которая, по предварительной информации, наступила на сухой лед во время химического шоу в детском клубе «Индиго».

Приехавшая на вызов скорая осмотрела ребенка, но оснований для госпитализации не нашла. С выводами медиков согласились и взрослые.

Полицию и СК, тем не менее, о заявке в «Охта Парк» известили. Проводится проверка.

Оперативно получить комментарии от клуба «Индиго» и администрации курорта «Фонтанке» не удалось.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний