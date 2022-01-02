Новогодняя вечеринка в клубе «Зодиак» на Купчинской закончилась пожаром

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о возгорании с Купчинской улицы, 15/1 поступил на пульт дежурного незадолго до пяти часов утра 2 января. В двухэтажном здании расположен ретро-бар «Зодиак». С 1 по 8 января в соцсетях заведения анонсировано празднование новогодних каникул с караоке, эротическим шоу и розыгрышем призов.



«Происходило горение входной двери. Ликвидировано персоналом клуба до прибытия спасателей», — уточнили в МЧС.



В «Зодиаке» «Фонтанке» подтвердили, что пожар произошёл на входе. Назвать причину и количество отдыхающих в залах затруднились, но заверили, что никто не пострадал.

